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Yaşam İntihar etmek için 4'üncü kattan atlayan şahıs, başka bir kişinin üzerine düştü
Yaşam

İntihar etmek için 4'üncü kattan atlayan şahıs, başka bir kişinin üzerine düştü

Yeniakit Publisher
2024-04-20 01:40:00 -
İntihar etmek için 4'üncü kattan atlayan şahıs, başka bir kişinin üzerine düştü

Hatay’ın Payas ilçesinde intihar etmek için 4. Kattan atlayan şahıs, cadde üzerinden geçen başka bir şahsın üzerine düştü. 2 kişi de hastanelik oldu.

Olay, Payas ilçesi Kürtül Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan Özkul Apartmanı’nın 4'üncü katında yaşayan C.K. isimli 39 yaşındaki şahıs, intihar etmek için balkondan atladı. Şahıs, cadde üzerinde yaya olarak yürüyen M.T. isimli şahsın üzerine düştü. Yaralanan 2 şahısta ambulansla hastaneye kaldırıldı. Dörtyol Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan şahısların hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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