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Gündem İntibak ne demek? İntibak ne anlama gelir?
Gündem

İntibak ne demek? İntibak ne anlama gelir?

Son zamanlarda anlamı merak edilen kelime öbekleri arasında yer alan intibak ne demek, TDK'ya göre intibak ne anlama geliyor? Kelimenin hangi dilden kültürümüze geldiği de merak ediliyor. Peki, İntibak ne demek? İntibak ne anlama gelir?

Yeniakit Publisher
2021-07-02 18:39:00 -
İntibak ne demek? İntibak ne anlama gelir?

Emekli intibak yasası gibi konularda çokça ifade edilerek merak edilen intibak kelimesinin anlamı, kökeni araştırılmakta. İntibak ne demek? İntibak kelimesinin anlamı ve kökeni nedir? İşte yanıtı...

İntibak ne demek?

İntibak, maddi ve manevi her türlü koşula uyum sağlama anlamında kullanılabilen bir ifadedir. Aynı zamanda bir çevreye, ortama ve duruma kolay uyum sağlama ve kısa süre içinde iki durumun birbirine uyması anlamına gelir.

İntibak kelimesi günlük hayatta sıklıkla kullanılan kelimelerden bir tanesidir.

İntibak kelimesi Arapça kökenlidir.

İntibak kelimesinin TDK sözlüğündeki anlamı şu şekildedir:

- Uyum

- İki şeyin ölçülerinin birbirini tutması

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