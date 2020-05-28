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Interpol'ün aradığı 700 bin TL'lik araç Konya'dan çıktı

Interpol'ün aradığı ve Almanya'dan çalıntı olduğu belirtilen 700 bin TL değerindeki araç Konya'da bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 17:18:00 -
Interpol'ün aradığı 700 bin TL'lik araç Konya'dan çıktı

Konya'da bir otoparkta bulunan plakasız lüks aracın, yapılan sorgulamadan sonra Interpol tarafından arandığı ve Almanya'dan çalıntı olduğu ortaya çıktı. 700 bin TL değerindeki lüks otomobilin geleceği ise Interpol'den gelecek cevaba göre belirlenecek.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Selçuklu ilçesi Şeker Murat Mahallesi'ndeki otoparkta, plakasız lüks otomobil olduğunu tespit etti. Aracın sorgusunu yapan polis, 2012 model otomobilin 2016 yılında Almanya'dan Türkiye'ye giriş yaptığını ve Interpol (Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı) tarafından çalıntı olarak arandığını tespit etti.

Piyasa değeri 700 bin TL olduğu belirtilen lüks otomobil bulunduktan sonra M.E. gözaltına alındı. Otomobili kendisine arkadaşının getirdiğini öne süren M.E. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Interpol'e yazı yazan polisin, gelecek cevaba göre aracı sahibine ya da Gümrük Muhafaza Müdürlüğü'ne teslim edeceği öğrenildi.

 

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