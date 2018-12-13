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INTERPOL kararını verdi... Listeden çıkarıldı

INTERPOL’un verdiği karar ile Dünya Müslüman Alimler Birliği'nin eski başkanı Yusuf el-Karadavi, kırmızı bültenle arananlar listesinden çıkarıldı.

13 Aralık 2018 Perşembe 06:42
INTERPOL kararını verdi... Listeden çıkarıldı

Uluslararası Polis Teşkilatı (INTERPOL), eski Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi'nin ismini kırmızı bülten listesinden çıkardı.

AA muhabirinin Karadavi'nin ofisinden bir kaynaktan aldığı bilgiye göre, INTERPOL Genel Sekreterliği resmi olarak Karadavi'nin isminin kırmızı bültenle arananlar listesinden kaldırıldığını doğruladı.

Ayrıca Karadavi'nin basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Karadavi'nin, "tarafsızlık ve şeffaflıktan yoksun Mısır yargısının talebiyle eklendiği kırmızı bültenle arananlar listesinden isminin kaldırılmasından" memnuniyet duyduğu belirtildi.

Mısır makamlarının "kırmızı bülten talebiyle eş zamanlı olarak, Karadavi ve yüzlerce kişinin mal varlıklarına hukuksuz biçimde el koyduklarına" işaret edilen açıklamada, Karadavi'nin uluslararası yasalar ve prensipler çerçevesinde arama kararını sonlandıran INTERPOL'ün ilgili komitesine teşekkür ettiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca Yusuf el-Karadavi'nin kızı Ala el-Karadavi ve damadı Husam Halef'in hukuksuz biçimde, hücre hapsinde tutulduğuna dikkat çekildi.

Mısır'ın başvurusyla kırmızı bülten çıkarılmıştı

Lyon merkezli teşkilatın resmi internet sitesinde Aralık 2014'te yayımlanan kararda, Mısır ve Katar vatandaşı olan Yusuf el-Karadavi için, "kasıtlı olarak suç işlenmesine teşvik ve yardım, mahkumların kaçmasına yardım, kundaklama, vandalizm ve soygun" suçlarından kırmızı bülten çıkarıldığı belirtilmişti.

Katar'da ikamet ettiği bilinen Karadavi, Mısır'da seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılmasına karşı çıkmış ve darbenin ardından cumhurbaşkanı seçilen Abdulfettah es-Sisi'yi sert dille eleştirmişti.

Mısır yargısının, Karadavi hakkındaki suçlamaları gerekçe göstererek, Aralık 2013'te Karadavi hakkında kırmızı bülten çıkarılması için INTERPOL'e başvuru yaptığı bildirilmişti.

INTERPOL, Mısır'ın talebi üzerine, Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) yöneticisi pek çok kişi hakkında da kırmızı bültenle arama kararı çıkarmıştı.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 06:23
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