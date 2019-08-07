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Interpol aradı, Türkler yakaladı!

Fransa’nın kırmızı bültenle aradığı DAEŞ üyesi 3 kadın, Kilis yakınlarında Türk polisi tarafından yakalandı.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 09:41
Interpol aradı, Türkler yakaladı!

Sabah'ın haberine göre, Fırat Kalkanı Harekâtı ile terörden arındırılan Suriye'nin Halep iline bağlı Azez kasabasında görevli Türk istihbarat birimleri, DAEŞ terör örgütü üyesi 3 kadının, 9 çocukla birlikte yasadışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalıştığı bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine soruşturma başlatan güvenlik güçleri, grubu Türkiye sınırı yakınlarında Kilis Emniyet Müdürlüğü'nün de desteğiyle gözaltına aldı. Fransız uyruklu Jennifer Clain'in (28) 2013'te, Mayalen Duhart (36) ile Christine Allain'in (61) de 2014'te Suriye'ye giderek DAEŞ'e katıldığı, Fransa tarafından kırmızı bültenle arandıkları ortaya çıktı.

Fransa'ya iade edilecekler

Terör örgütü üyelerinden Jennifer Clain'in eşi Kevin Gonot'un (33) Irak'ta yargılanarak idam edildiği, Christine Allain'in eşi Stephane Gonot'un Kasım 2015'te düzenlenen hava saldırısında, Mayalen Duhart'ın eşi Thomas Collange'nın (37) ise Suriye'deki bir çatışmada öldürüldüğü belirlendi.

Jennifer Clain'in dayısı Jean Michael Clain'ın da DEAŞ içinde Fransa ile ilgili medya-propaganda biriminde yer aldığı, terör örgütün 13 Kasım 2015'te Paris'teki Bataclan Konser Salonu'nda gerçekleştirdiği katliamı üstlendiği ve multimedya mesajının seslendirmesini yaptığı ortaya çıktı.

Kırmızı bültenle aranan 3 kadının Türkiye tarafından yakalanması, Fransa'nın önde gelen gazetelerinde yer aldı. L'Opinion gazetesi köşe yazarlarından Jean Dominique Merchet, "Terörle mücadelede Türkiye, Fransa'nın müttefiki olarak ön plana çıkıyor" başlıklı yazısında, Türkiye'nin terörle mücadeledeki destek ve kararlılığını vurgulayarak övgüler yağdırdı. DEAŞ'lı 3 kadın ve 9 çocuk, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Fransa'ya iade edilecek.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 09:41
  1. Kilis
  2. Fırat Kalkanı Harekâtı
  3. İnterpol
  4. daeş

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