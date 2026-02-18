  • İSTANBUL
Gündem İnternetten tanışıp evine gittiği genci 20 yerinden bıçaklayarak öldürdü
Gündem

İnternetten tanışıp evine gittiği genci 20 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
İnternetten tanışıp evine gittiği genci 20 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Antalya’da internette tanışarak evine çağırdığı kişi tarafından 20 yerinden bıçaklanarak hayatını kaybeden İlhan Çobanoğlu’nun cenazesi annesi ve yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verilmek üzere memleketi Bursa’ya götürüldü. Cinayet zanlısı sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Dün akşam Konyaaltı ilçesi Toros Mahallesi 846. Sokak’ta bulunan 4 katlı bir apartmanın 3’üncü katında meydana gelen olayda, arkadaşlarının ulaşamadığı 26 yaşındaki İlhan Çobanoğlu, çilingir yardımıyla girilen ikametinde ölü olarak bulunmuştu. Vücudunda 20’ye yakın bıçak yarası olan Çobanoğlu’nun ölümü sonrası, Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından binanın güvenlik kameraları inceleyerek cinayet zanlısı Yusuf E.Ç’yi (21) olaydan 2 saat sonra Aksu ilçesinde yakalandı.

Adliyeye sevk edilip hakim karşısına çıkan zanlı Yunus E. Ç., Cumhuriyet Savcısına verdiği ifadenin ardından nöbetçi sulh hukuk mahkemesinde "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ANNESİ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından İlhan Çobanoğlu’nun cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, gencin Bursa’da yaşayan annesi ve yakınlarına haber verildi. Oğlunun ölüm haberini alarak Antalya’ya gelen İlhan Çobanoğlu’nun cenazesi annesi, dayısı ile yakınları tarafından teslim alındı. Evladının ölümü nedeniyle bir hayli üzgün olduğu görülen Çobanoğlu’nun annesi gözyaşlarına hakim olamadı. Annesinin gözyaşları içinde teslim alınan İlhan Çobanoğlu’nun cenazesi toprağa verilmek üzere Bursa’ya götürüldü.

