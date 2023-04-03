İnternetten sigorta alırken güvenliğinizi garantiye alın

E-ticaretin daha da ivmelendiği günümüzde internetten poliçe alırken dikkat edilmesi gereken birkaç önemli unsur şöyle sıralanıyor:

• Ticaret Bakanlığı tarafından tek yetkili kurum olarak belirlenen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, gerekli şartları sağlayan internet sitelerini Güven Damgası ile tescil ediyor. Güven Damgası’nın alınması ve korunması için siteler her yıl bağımsız kuruluşlar tarafından güvenlik ve çeşitli sızma testlerinden geçiyor. Sigorta ürünlerinin de bu tescile sahip sitelerden alınması güvenlik endişelerini ortadan kaldırmayı sağlıyor.

• Kişisel bilgilerin ve ödeme bilgilerinin kötü niyetli kişilerin eline geçmesinin önlenmesi için internet üzerinde veri aktarımlarının en üst düzeyde şifreleme ile korunması gerekiyor. Bu konuda tüm dünyanın kabul ettiği SSL güvenlik protokolüne sahip bir site üzerinden işlem yapmak, verilerin güvenliğini sağlamak için kritik bir unsur. Bunu kontrol etmek için öncelikle işlem yapılacak web sitesinin isminin başında “https” yazdığından ve sol tarafta sitenin güvenli olduğunu belirten kilit ikonunun bulunduğundan emin olmak gerekiyor. Kilit ikonuna tıklandığında “Sertifika (Geçerli)” yazısı bulunması, sitenin güvenli olduğuna işaret ediyor.

• Satın alma aşamasında ödeme bilgilerinin üçüncü kişilerin eline geçmesini önlemek açısından sitenin 3D Secure altyapısına sahip olması önem taşıyor. Bir yandan müşterinin bankasına ait şifre giriş ekranı açılırken diğer yandan tek kullanımlık şifre SMS’i iletiliyor. Şifre doğru girildiğinde ödeme işlemine devam ediliyor. Böylece asıl kart sahibinin onayı olmadan poliçe alım işlemi yapılmasının önüne geçiliyor.

• Müşteri kaydı oluşturma ya da sisteme yeni telefon numarası ekleme durumunda tek kullanımlık şifre (OTP-One Time Password) uygulaması, teklif isteyen kişinin gerçekten ilgili kişi olduğunun teyit edilmesi açısından gerekli bir adım. Böylece sisteme yanlış bir telefon numarası girilmesi ya da poliçe PDF’i ve kişisel veri içeren SMS’lerin yanlış kişilere gitmesi engelleniyor.

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• Sigorta alım işlemlerinde pek çok kişisel veri paylaşımı gerekebiliyor. Bu verilerin yasalara uygun olarak korunduğundan ve işlendiğinden emin olmak için, ilgili sitede Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) onayının sorgulanması önem taşıyor.

• Bunların yanında sahte web sitesi, güvenilir markaların isminde küçük değişiklikler içeren alan adları kullanabiliyor. Örneğin “Sigortam.net” yerine “Siqortam.net” ya da “Sigortamm.net” gibi gözden kaçabilecek değişiklikler yapılabiliyor. Bu yüzden herhangi bir işlem yapmadan önce adres çubuğundaki ismin doğruluğunu kontrol etmek gerekiyor. Site içerisinde çok fazla yazım hatası, reklam ya da info bölümünün bulunması da sitenin güvenilirliği konusunda soru işaretleri yaratıyor.