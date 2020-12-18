İnternetten satılan vitaminlere dikkat: Ölüme sebep olabilir uyarısı!

Eczacı Yağmur Gök Azlal, internet üzerinden satışı yapılan hapların yüzde 100 sahte olduğunu söyleyerek, hapların tüketilmesi halinde ölümle sonuçlanabilecek kadar ciddi tehlike arz ettiğini ifade etti.

Vatandaş pandemide takviye edici ilaçlara yöneldi

Koronavirüs salgınıyla birlikte vatandaşlar, bağışıklık sistemini güçlendirici vitamin hapları ile takviye edici gıdalara ağırlık verdi. Birçok vatandaş bu ilaçları temin etmek için de internet üzerinden satışı yapılan ürünlere yöneldi. Eczacı Yağmur Gök Azlal, Sağlık Bakanlığı'nın bu konuda ciddi uyarılarının olmasına rağmen vatandaşların bu ürünlere yöneldiğine dikkat çekerek, "İlaçlar, gıda takviyeleri gibi ürünlerin satışı internetten yapılıyor. Ancak Sağlık Bakanlığı'nın da uyardığı gibi internet üzerinden yapılan bu satışların, ilaçlar ve gıda takviyeleri dahi bu tarz vitaminlerin hiçbirinin denetimi yapılmamaktadır. Hiçbiri bizim güvendiğimiz firmalar üzerinden verilmiyor internete. Ondan dolayı yüksek bir ihtimalle ürünlerin yüzde 100'ü sahtedir. Bizim yaşadığımız durumlar da oldu, hastamız daha uygun fiyatlı diye internetten aldığı herhangi bir güneş kremini ya da bir vitamini aldı ve aynı şikayeti aldık." dedi.

'Ölüme bile sebebiyet verebilir'

Hastanın aynı zamanda yanlış ürün kullanması ihtimalinin yüksek olduğunun altını çizen Azlal, şunları söyledi:

"Bunun sonucunda da yan etkiler oluşur hastada. Bu yine hastayı bir hastaneye, doktora sevk edecektir. Şu an koronavirüs sürecinde en çok vitamin takviyelerinde bunu yaşıyoruz. Halkımız internet üzerinden ucuz vitamin alıyor. Kalp krizi oluşabiliyor hastalarda. Böbrek yetmezliği de oluşabiliyor. Yani hastanın ölümüne gidebilecek birçok yan etkiye sebebiyet veriyor bu vitamin ve aldıkları ilaçlar. Bakanlığın çok net bir bildirimi var zaten. Bu tarz ilaç ve ilaç dışı takviye ürünlerin tek satış kanalının eczane olduğunu ve diğerlerinin yüzde 100 sahte olduğuna dair çok net açıklamaları var. Eczanelerde tüm ilaçlar, vitamin ürünlerinin ısı, nem takipleri düzenli olarak yapılıyor. Saklama koşullarının, dağıtım koşullarının düzenli olarak gerçekleştirildiği tek kanal ve bunların Sağlık Bakanlığından olsun, İl Sağlık Müdürlükleri tarafından olsun, İlçe Sağlık Müdürlükleri tarafından olsun denetimlerinin yapıldığı tek kanal eczanelerdir."