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İnternetten bulaşan ‘siberkondria’ hastalığına dikkat

İnternetin günlük hayatta çok fazla kullanılması ile ortaya çıkan ‘siberkondria’, bir diğer adı ile ‘hastalık araştırma hastalığı’na dikkat çeken Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastaneleri Başhekimi Prof.

24 Şubat 2019 Pazar 12:28
İnternetten bulaşan ‘siberkondria’ hastalığına dikkat

İnternetin günlük hayatta çok fazla kullanılması ile ortaya çıkan ‘siberkondria’, bir diğer adı ile ‘hastalık araştırma hastalığı’na dikkat çeken Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Türkçüer, “Kişi şikayetlerinden yola çıkıp hastalıkları internetten araştırıp kendisine tanı koymakta, bu da hem psikolojik hem de fiziksel açıdan insanları yıpratabilmektedir” dedi.


İnternet günlük hayatta kullanımı yaygınlaştıkça getirdiği kolaylıklarla birlikte bir takım zararlara da yol açıyor. Çağın hastalıkları arasında gösterilen ‘siberkondria’, hayatı ve sağlığı olumsuz yönde etkileyen başlıca internet hastalıklarından birisi. Hastalık araştırma hastalığı olarak nitelendiren siberkondria ile ilgili açıklamalarda bulunan PAÜ Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Türkçüer, bu hastalığa ve getirdiği olumsuz sonuçlara dikkat çekti. Kişinin şikayetlerine bağlı olarak eğer bir hastalığı varsa yapılacak muayene ve tetkiklerden sonra tanısının koyulabileceğini aktaran Prof. Dr. Türkçüer, “Gündelik hayatımızda internet sıkça kullandığımız araçlardan bir tanesi. Ama bunu normal hastalıkları araştırmak için de kullandığımız zaman birçok problemle bu hastalar karşımıza gelebilmekte. Çünü internetten kendindeki en ufak belirtileri, semptomlarını, hatta basit yorgunluk belirtilerini bile araştırıp daha sonra kendisine kan kanseri, lösemi gibi tanılar koyabilmekte insanlar. Kişiler bunları sürekli araştırarak kendi günlük hayatında bizim tanımladığımız şekli ile hastalık hastası haline gelebilmekte. Her türlü bulguyu araştırarak, bunu farklı forum sitelerinden ve hatta yurt dışı yayınları okuyarak kendilerine tanı koymaya çalışmaktalar. Ama doktora gidip bunun araştırmasını yaptırmamaktadır. Çünkü bir kişiye bir hastalığın tanısını koymak için o kişiyi muayene etmek gerekir, sonrasında tetkik yapmak gerekir ve daha sonra da ortaya çıkan tanıya göre tedavisi planlanır. Ama kişi kendisi bu hastalıkları araştırıp kendisine tanı koymakta ve yanlış tanılar koyabilmekte. Bu hem psikolojik hem de fiziksel açıdan insanları yıpratabilmektedir” dedi.



“En yakın doktora başvurun”


Kişinin hastalanması ya da vücudu ile ilgili duyduğu sıkıntılarda doktora başvurmasının büyük önem arz ettiğini kaydeden Prof. Dr. Türkçüer şunları söyledi:


“Onun için yapılması gereken şey internetten araştırma yapmak değil en yakın aile sağlığı merkezine, devlet hastanelerine ve üniversite hastanelerine vücudumuzda bulunan şikayetler ile ilgili başvuru yapılmalıdır. Başvuru yapılan hekim sizi muayene edip tetkiklerinizi yapıp size varsa bir hastalığınız bunun tanısını koyacaktır. Tanı koyduktan sonrada güvenli bir şekilde tedavisine başlayacaktır.”



“Yapılan bir başka yanlış da ilaçları araştırmak”


Yapılan en büyük yanlışlardan birisinin de doktorun yazdığı ilaçları hastalık araştırmak gibi internetten araştırarak yan etkileri üzerine yorum yapıp, çıkan sonuca göre ilacı kullanmamak olduğunu ifade eden Prof. Dr. Türkçüer, “Ayrıca yapılan bir diğer yanlışta şu; doktorunuz size bir ilaç yazdı, sonra gidip bu ilaçları internetten yan etkilerini araştırıp ve gerek gördüğünüzde bu ilaçları kullanmamak gibi şeyler doktorun vereceği tedaviyi aksatacağı için istenilen etkiyi oluşturmayacağı için kişi üzerinde hastalığını iyileşmemesi, çeşitli yan etkilere yol açması adına gerçekten problemdir” dedi.



“Hastalığın daha da ilerlemesine yol açabilmekte”


Siberkondria, bir diğer adı ile ‘hastalık araştırma hastalığı’nın da açılımını yapan Prof. Dr. Türkçüer, bazı kişilerin araştırma yaptıktan sonra ortaya çıkan tedavi yöntemlerini de kendisine uyguladığını ifade etti. Türkçüer, “Günümüzde siberkondria dediğimiz internetten hastalık araştırma hastalığı ortaya çıktı. İnsanlar arama motorlarına girerek yurt dışı yayınlar okuyup, yabancı internet sitelerine girerek kendilerine hastalık tanısı koymaya çalışmakta ve hatta oradan öğrendikleri tedavileri kendilerine uygulamaya çalışmaktalar. Bizde görüyoruz yani bize başvuran hastalarda ciddi yan etki, problem ve hastalığın daha da ilerlemesine yol açabilmekte” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 12:28
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