  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İnternetten alışveriş yapıyorsanız bu haberi okuyun! Dolandırıcıların yeni tuzağına düşmeyin
Gündem

İnternetten alışveriş yapıyorsanız bu haberi okuyun! Dolandırıcıların yeni tuzağına düşmeyin

Sahte kargocu, imzalattığı kâğıdın altına 3 milyon liralık senet koydu, paketten sadece reklam broşürleri çıktı. Mağdur, bir ay sonra icralık olduğunu öğrenince gerçek anlaşıldı; parasına ve evine tedbir konuldu.

Yeniakit Publisher
2022-09-29 07:57:00 - 2022-09-29 08:00:11
İnternetten alışveriş yapıyorsanız bu haberi okuyun! Dolandırıcıların yeni tuzağına düşmeyin

İstanbul Kadıköy'de yaşayan emekli muhasebeci Sevil Özer'e (80) geçen temmuzda Tekirdağ'daki yazlığındayken bir telefon geldi.

Kargocu olduğunu söyleyen kişi, Kadıköy'deki adresinde kimseyi bulamadığını, elindeki evrakın önemli olduğunu söyleyerek "Adresinizi verin, gelip teslim edeyim" dedi.

Aynı günün akşamında Tekirdağ'a gelip elindeki kâğıtları hızlıca, "Aracım yol kenarında, hemen gideyim" diyerek imzalatıp kaçar gibi gitti.

Sabah’tan Yunus Emre Kavak’ın haberine göre, Özer, kargoyu açtığında reklam broşürleri buldu. Ne olduğunu anlamadı. Ancak 1 ay sonra avukatından gelen telefonla icralık olduğunu öğrendi.

Kargocu kılığındaki dolandırıcının, imzalattığı kâğıdın altını kesip bir senet yerleştirdiği, senede de 3 milyon lira borç yazıldığı ortaya çıktı. Yaşlı kadın şimdi üzerine kalan 3 milyon liralık borçtan kurtulmaya çalışıyor.

Özer, "Benim kimseye borcum yok. Bankadaki paramı, evimi kullanamıyorum. Tedbir koymuşlar. Bu dolandırıcı başkalarının da canını yakmıştır. Kâğıdın altını kesip bana senet imzalatmış. Sonradan anladım. Yoksa bir kâğıt için Tekirdağ'a gelir mi? Bu beladan bir an önce kurtulmak istiyorum, şüpheliler inşallah yakalanır" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23