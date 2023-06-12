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Ekonomi İnternetten alışveriş yapanlar dikkat! Dev online alışveriş firması iflas istedi!
Ekonomi

İnternetten alışveriş yapanlar dikkat! Dev online alışveriş firması iflas istedi!

Yeniakit Publisher
2023-06-12 16:44:00 -
İnternetten alışveriş yapanlar dikkat! Dev online alışveriş firması iflas istedi!

Küresel ölçekte dev e-Ticaret firması iflas etti. Almanya merkezli dev firma iflas öncesi yüzbinlerce müşteriyi mağdur etti...

Küresel ölçekte dev e-Ticaret firması iflas etti. Almanya merkezli dev firma iflas öncesi yüzbinlerce müşteriyi mağdur etti...

Bir dev firma daha iflas etti… e-Ticaret devlerinin arasında olan Almanya merkezli ‘Mädchenflohmarkt’ binlerce müşterisini mağdur ettikten sonra iflas etti.

Küresel manada yaşanan ekonomik kriz bu kez Almanya’da kendisini gösterdi. Bir bir iflas haberleri de beraberinde geldi. Bu kez Almanya’nın Stuttgart şehri merkezli kurulan platformu ‘Mädchenflohmarkt’ aylardır müşterileri mağdur ediyordu. Bu durum karşısında binlerce müşteri tüketici mahkemelerine koşarken, platform için ‘alışveriş yapmayın’ uyarısında bulunuluyordu.

Son olarak e-Ticaret devi Mädchenflohmarkt iflas başvurusunda bulundu.

Artı49’un haberine göre, 2023'ün başından beri tüketici danışma merkezine ‘Mädchenflohmarkt’ hakkında yüzlerce şikayetler geldi. Platform için tüketiciler satılan mallarından hiç para almadıklarını ya da paralarını almak için uzun süre beklediklerini duyuruyordu.
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Öte yandan yakın zamanda Stuttgart Savcılığı tarafından şirket hakkında geç ödemeler nedeniyle 'çete suçu' soruşturulması yapıldığı açıklanmıştı.

İki milyondan fazla kullanıcısı olan Mädchenflohmarkt iflas başvurusunda bulundu.

Tüketici savunucuları, kullanıcılara henüz kapanışı gerçekleşmemiş çevrimiçi portal aracılığıyla ürün satmaya devam etmemeleri konusunda çağrıda bulundu.

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