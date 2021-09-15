İnternetsiz Whatsapp nasıl kullanılır? Whatsapp çoklu cihaz desteği nasıl kullanılır?

Whatsapp’ın yaptığı son güncellemeyle birlikte, artık kullanıcılar, telefonda internet bağlantısına ihtiyaç duyulmadan WhatsApp’ı bilgisayarda kullanmaya devam edecek. WhatsApp, beta süreciyle getirdiği çoklu cihaz desteği sayesinde eşleştirme imkanı tanıdı. Böylece kullanıcılar telefonlarını bilgisayarlarıyla eşleştirerek bağlantıda kalmaya devam etmekte. Shiftdelete'te yer alan habere göre WhatsApp‘ın beta olarak kullanıma sunduğu çoklu cihaz desteği çeşitli durumları içeriyor:

Whatsapp çoklu cihaz desteği nasıl kullanılır?

WhatsApp uygulamasını aynı anda en fazla 4 ikincil cihaza kadar kullanma imkanına sahip olunmakta.

WhatsApp hesabınıza tek seferde sadece bir tane telefon bağlayabilirsiniz.

WhatsApp hesabınızı kaydetmeniz gerekiyor bunun yanında Kullanacağınız yeni cihazlarınızı telefonunuza bağ kurmanız gerekmektedir. Akıllı telefonunuzu 14 günden fazla kullanmazsanız bağlı cihazların bağlantısı etkisiz hale geliyor.

İşte internetsiz WhatsApp için adım adım yapmanız gerekenler.

1- Android cihazınızdan Ayarlar>Bağlantılar>Mobil Ağlar bölümüne girin.

2- Mobil Ağlar bölümünden ise Erişim Noktası Adları seçeneğine tıklayın.

3- Erişim Noktası Adları ekranında sağ üst bölümde yer alan "ekle" seçeneğine tıklayın

4- Açılan ekranı aşağıdaki bilgilere göre doldurun

İsim: WhatsApp APN: internet Proxy: 127.0.0.01 Bağlantı noktası: 8080

5- Bu işlemleri yaptıktan sonra profili kaydedin ve Erişim Noktası Adları bölümünden WhatsApp'ı seçin.

iOS'ta ise ayarlar bölümünün kısıtlı olmasından dolayı proxy ve port değişimi yapılamadığını belirtelim.

Bu işlemi yaptıktan sonra telefon 4G bağlantısında kalmaya devam ediyor, ancak GSM şirketi internet harcamanızı size yansıtmıyor. Normal ayarlara döndüğünüzde ise bu süreçteki internet kullanımınız tek seferde size yansıtılıyor.