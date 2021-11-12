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Aktüel İnternetin en çok arananlar listesine girdi! İşte Fellah köftesi…
Aktüel

İnternetin en çok arananlar listesine girdi! İşte Fellah köftesi…

Son zamanların en çok aranan yemekleri arasına giren Fellah köftesi tadıyla en çok talep edilenler arasına girdi. Lezzetiyle dillere destan olan fellah köftesinin yapımı hem kolay hem pratik. İşte fellah köftesi tarifi...

Yeniakit Publisher
2021-11-12 10:43:00 -
İnternetin en çok arananlar listesine girdi! İşte Fellah köftesi…

Fellah köftesi akşama ne yemek yapsam diye düşünenler için harika bir öneri. Çeşitli baharatlarla lezzetlendirilen fellah köftesi yapımı merak ediliyor. İşte fellah köftesi tarifi...

Fellah köftesi malzemeler

400 gr köftelik bulgur

400 mililitre sıcak su

1 su bardağı irmik

3 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı domates ya da biber salçası

Tuz

1 yumurta

1 çay kaşığı kimyon

SOS İÇİN MALZEMELER

2 çay bardağı zeytinyağı

6 ya da 7 diş sarımsak

Biber salçası

3 büyük domates rendesi

Maydanoz

Fellah köftesi yapılışı

Fellah köftesi için derin bir kap içerisine bulguru koyun ve sıcak suyu ekleyin. Üzerini kapatarak demlemeye bırakın.

Bulgurlar şiştikten sonra tahta kaşık yardımı ile karıştırın.

İçerisine unu, salçayı, irmiği ve tuzu ekledikten sonra köfte hamurunuzu yoğurun. Yoğurma sırasında da sıcak sudan az az ekleme yapın.

Tüm malzemeler iyice karıştıktan ve soğuduktan sonra 1 adet yumurtayı içine ekleyin ve kimyonla birlikte hepsini karıştırarak yoğurun.

Hamuru küçük toplara ayırarak şekil verin.

Fellah köftelerini haşlamak için bir tencere içine su, tuz ve yağ ekleyerek kaynatın.

Kaynayan suyun içerisine köfteleri atın.

Köfteler suyun üstüne çıkmaya başlayana kadar haşlama işlemine devam edin.

Haşlanan köfteleri bir süzgeç yardımı ile servis tabağına alın.

Sosu için

Fellah köftesi sosu için tavada zeytinyağı ile sarımsakları kavurun.

Kokusu çıkan sarımsakların içine salçayı ekleyerek kavurmaya devam edin. Kavrulan salçaların üzerine rendelenmiş domatesleri ekleyerek pişirmeye devam edin.

Son olarak tuz ile maydanozu ekleyin ve sosun altını kapatın.

Fellah köftesi yapımında haşlanan köfteleri bir servis tabağına alın.

Üzerine daha önceden hazırladığınız domatesli sosu ekleyerek karıştırın.

Ardından servis ederek tüketebilirsiniz.

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