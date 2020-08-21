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Aktüel İnternet ve teknoloji bağımlılığıyla mücadele için Siberay programı hayata geçirildi
Aktüel

İnternet ve teknoloji bağımlılığıyla mücadele için Siberay programı hayata geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-08-21 18:55:54 -
İnternet ve teknoloji bağımlılığıyla mücadele için Siberay programı hayata geçirildi

ANKARA (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), internet ve teknoloji bağımlılığı gibi zararlı alışkanlıklarla mücadele etmek ve vatandaşları bilgilendirmek için Siberay programının hayata geçirildiğini bildirdi.

EGM'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Siberay programı ile toplumun her bir ferdinin interneti ve teknolojiyi güvenli, faydalı, etkili şekilde kullanmasını sağlamaya yönelik faaliyetler, içerikler, çalıştaylar, çevrimiçi ve çevrimdışı konferanslar, ürünler geliştirilerek, bu sayede örf, adet ve milli kültüre bağlı nesillerin yetiştirilmesine katkı sağlamanın amaçlandığı belirtildi.

Siberay ile ilgili detaylı bilgilere, "www.siberay.com" ve programın sosyal medya hesaplarından ulaşılabiliyor.

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