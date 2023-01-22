İnternet ücretlerine dev zam! Şubat faturalarına yansıyacak! Böylesi görülmedi
Turknet'in 139,9 liralık internet paketi zamlanarak 249,9 oldu.
Şirketin altyapısına sahip olanlara 139,90; olmayanlara 169,90 TL’den internet hizmeti sunan TurkNet, yeni ücreti 249,90 TL olarak açıkladı.
TurkNet abonelerine gönderilen mesajda yeni ücretin Şubat 2023 tarihli faturaya yansıyacağı ifade edildi.
TurkNet aboneleri, 249,90 TL’lik ücret ödememek isterlerse önümüzdeki 10 ayın internet ücretini peşin olarak ödeyerek aylık 199,90 TL’ye kullanabilecek.
Şirketin destek hesabından bir kullanıcının zam tepkisine verilen yanıtta yazdı:
“Merhabalar, tüm kullanıcılarımızın bildiği gibi biz gerekmedikçe fiyat değişikliği yapmıyoruz. Piyasa koşulları göz önüne alınarak, kalitemizden ödün vermemek adına bir fiyat güncellemesi yapmamız gerekti. Bu değişikliği de mümkün olan oranda yapmaya çalıştık.”