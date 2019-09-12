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İnternet hız testi nasıl yapılır?

İnternet kullanıcılarının en çok sorguladığı platformların arasına ücretsiz internet hız testi hizmeti veren siteler de girdi.

12 Eylül 2019 Perşembe 10:29
İnternet hız testi nasıl yapılır?

Türkiye'de internet kullanıcı sayısı gün geçtikçe büyümeye devam ediyor. Çeşitli hızlarda ve ek hizmetlerle satın alınan bu internet paketleri, çeşitli fiyat seçenekleri ile kullanıcılara sunuyor. Fakat evine ve ya iş yerine internet bağlatmak isteyen kullanıcılar paket tercihinde bulunmadan önce internet servis sağlayıcılarının müşterilerine sunduğu internet hızı seçeneklerine bakıyor ve internet hızına göre bütçesine uygun paketi satın alıyor. Fakat bazı nedenlerden ötürü internette yaşanan yavaşlamalar kullanıcıları rahatsız ediyor. Zira kullanıcılar parasının karşılığı olan internet hızını ne yazık ki bazı zamanlarda kullanamıyorlar. Peki internet hızı nasıl öğrenilir? İnternet hız testi nasıl yapılır? soruların cevabı haberimizde.

 

İNTERNET HIZ TESTİ NASIL YAPILIR?

İnternetinizin hızını öğrenmek aslın sanıldığında daha kolay. Kullanıcılara internet hız testi için hizmet sağlayan platfomlar, ücretsiz hizmet vermeye devam ediyor. Hatta internet servis sağlayıcı firmalar dahi müşterilerine ücretsiz internet hız testi uygulaması sunuyor. Lakin söz konusu firmalar aynı zamanda internet paketleri de sattıkları için manipüle etme ihtimallerine karşı biz tarafsız platformları kullanmanızı öneriyoruz.

İnternet hız testi için en çok tercik edilen platfomlardan biri olan Ookla kontrolündeki speedtest.net en iyi doğru sonuç verdiğine inanılan platformlar arasında başı çekiyor.

İnternet hızınızı öğrenmek için öncelikle  speedtest.net'e giriş yapın. Ardından karşınıza çıkan sayfada "GO" seçeneğine tıklayın ve bekleyin. Akabinde platform önce "PING" değerinizi sonrasında "Download" ve "Upload" hızınızın ölçümünü yapacak

Pıng nedir: Ping, 1983 yılında Mike Muus tarafından yazılan bir program olup, bilgisayarınızdan çıkan bir verinin karşıdaki sunucuya iletilme süresini gösterir.

Download nedir: Download kelime manası ile indirmek anlamına gelir. Yani internet üzerinden indirdiğiniz video, metin, fotoğraf gibi her türlü argümanı bilgisayarınıza kaydetme işlemine denir. Hız testi sonucunda Download yazan bölümdeki değerde indirme hızınızı gösterir.

Upload nedir: Upload, kendi bilgisayarınızdaki verileri başka bir bilgisayara internet üzerinden yüklemek anlamında kullanılır. Hız testi sonucunda Upload yazan bölümdeki değerde yükleme hızınızı gösterir.

İNTERNET HIZ TESTİ İÇİN TIKLAYIN

İNTERNET HIZ TESTİ MOBİL UYGULAMA!

Telefon üzerinden internet hız testi yapmakta artık mümkün. BTK'nın ve speedtest.net'in kullanıcılarına sundu mobil uygulama ile telefon üzerinde hem evinizdeki interneti hemde GSM operatörünüzün size sağladığı internet hızını test etmeniz mümkün.

BTK'nın hız testi uygulamasını indirmek için tıklayın. (Android)

BTK'nın hız testi uygulamasını indirmek için tıklayın. (iOS)

Speedtest internet hız testi uygulamasını indirmek için tıklayınız. (Android)

Speedtest internet hız testi uygulamasını indirmek için tıklayınız. (iOS) 

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 10:29
  1. İnternet
  2. Uygulama
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