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Yerel İnternet gazeteciliği Batman’da tartışılacak
Yerel

İnternet gazeteciliği Batman’da tartışılacak

Yeniakit Publisher
2024-05-24 11:40:00 -
İnternet gazeteciliği Batman’da tartışılacak

Batman Valiliği, Türkiye’nin önde gelen internet haber sitelerinin sahipleri ve CEO’larını bir araya getirerek Yeni Nesil Gazetecilik Çalıştayına ev sahipliği yapıyor.

 ALİ KANTARCI  İSTANBUL 

Türkiye’nin Dijital medyasının geleceği geçmişinin analiziyle Batman’da konunun uzmanları ve Türkiye genelinden katılacak medya mensupları ile birlikte masaya yatırılacak. Bugün Batman Üniversitesi Merkez Kampüs Rektörlük Binası’nda gerçekleşecek olan çalıştayda, internet haberciliğinin geleceği ve sektörün karşı karşıya olduğu güncel gelişmeler ele alınacak. Haberler.com ve Sondakika.com medya kurumlarının Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Teymur’un moderatörlüğünde gerçekleşecek olan çalıştaya, 81 ilden gazete sahipleri katılacak. Batman’ın tanıtımı için büyük bir fırsat olarak değerlendirilen etkinliğe Akit Medya’yı temsilen Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Zekeriya Say ve Akit TV Haber Müdürü Uğurcan Gökçe katılacak.

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