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“İnternet dolandırıcılarıyla 7/24 mücadele yapılıyor”

Katıldığı “Güvenli İnternet Günü-2019” etkinliğinde açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, internet üzerinden yapılan dolandırıcılığa ilişkin "Dolandırıcılık maksadıyla oluşturulan sosyal medyadaki hesaplar ve bu hesaplar üzerinden sağlanan bağlantılara ilişkin 24 saat esasıyla mücadele yürütmekteyiz" dedi.

06 Şubat 2019 Çarşamba 11:37
“İnternet dolandırıcılarıyla 7/24 mücadele yapılıyor”

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, internet üzerinden dolandırıcılık amacıyla yayılan mesajlara dikkati çekerek, “Dolandırıcılık maksadıyla oluşturulan sosyal medyadaki hesaplar ve bu hesaplar üzerinden sağlanan bağlantılara ilişkin 24 saat esasıyla mücadele yürütmekteyiz” dedi.

Kötü amaçlara dikkat

Sayan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda (BTK) düzenlenen “Hep birlikte daha iyi bir internete” temalı “Güvenli İnternet Günü-2019” etkinliğinde yaptığı konuşmada, internetin değişim ve dönüşümü hızlandıran en önemli etkenlerden biri olduğunu söyledi. Gençlerin ve çocukların teknolojiyle beraber sosyal medyayı en aktif kullanan kesim olduğuna dikkati çeken Sayan, güvenli internetin bu noktada devreye girdiğini dile getirdi. Sayan, internet ve sosyal medyanın geniş fırsatlar sunduğunu ancak kötü amaçlar için kullanıldığında çok üzücü sonuçlara yol açtığını belirterek, “Geçtiğimiz günlerde ‘Mavi Balina’ adındaki sözde oyun bir evladımızın canına mal oldu. Üstelik bu ilk vakıa değildi. Bu tür vakıaların tekrar yaşanmaması için hep birlikte mücadele etmeliyiz” diye konuştu.

Hesaplar kapatılıyor

Sayan, internet üzerinden dolandırıcılık amacıyla yayılan mesajlara dikkati çekerek, “Dolandırıcılık maksadıyla oluşturulan sosyal medyadaki hesaplar ve bu hesaplar üzerinden sağlanan bağlantılara ilişkin 24 saat esasıyla mücadele yürütmekteyiz. Hesaplar sosyal ağ sağlayıcılara bildirilerek kapatılmakta, bağlantı sağladıkları linkler de erişime engellenmektedir” bilgisini paylaştı.

BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu ise kurum olarak Güvenli İnternet ve İhbar Merkezi, seminer ve eğitim programları gibi uygulamalarla internetin bilinçli, güvenli ve etkin kullanımına ilişkin çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 11:37
  1. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan
  2. internet üzerinden dolandırıcılık
  3. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)
  4. Güvenli İnternet Günü-2019
  5. BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu
  6. Güvenli İnternet ve İhbar Merkezi

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