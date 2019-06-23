İnternet, dakika ve SMS’e dönüşecek

Türk Telekom’un gençlik uygulaması Selfy, hayata geçirdiği yeni ‘Dijital Paketler’le sadece internetten oluşan bir teklif sunuyor. Bu paketlerdeki internet, ihtiyaç halinde dakika ve SMS’e dönüşerek, gençlere kolaylık sağlıyor. Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ümit Önal, şirket olarak gençlerin ihtiyaçlarına uygun çözümler sunduklarının altını çizerek, “Bu anlayışla Selfy’nin yeni ‘Dijital Paketleri’yle ‘bana SMS, dakika değil internet lazım’ diyen gençler için internetten oluşan bir paket hazırladık. Paketteki interneti, konuşma ve mesajlaşmaya dönüşebilir hale getirdik” ifadelerini kullandı.