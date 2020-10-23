İnternet bağlanan camide ders başı yapıldı

Muş'un Varto ilçesinin Hürriyet Mahallesi'ndeki Hazreti Ömer Camisi'ne yaklaşık 10 yıl önce atanan İmam Hatip Ertuğrul Kertil, korona virüs tedbirleri kapsamında eğitimlerini evden sürdürmek zorunda kalan öğrencilere yardımcı olmak için çaba gösteriyor. Salgın sürecinde başlatılan uzaktan eğitim döneminde, evlerinden EBA'ya bağlanma imkanı olmayan ilk ve ortaokul öğrencileri için camiye internet çeken Kertil, görevli olduğu camiyi namaz vakitlerinin dışında öğrencilerin hizmetine sunuyor.

Dersler, camide takip ediliyor

Yüz yüze eğitime başlayamayan sınıflar ile haftanın belirli günlerinde EBA'dan eğitim alan öğrenciler için camiyi sınıfa dönüştüren Kertil, çocukları salgından korumak için tedbirlerini titizlikle uyguluyor. Cami girişinde derse gelen çocukların ateşlerini ölçüp maskelerini kontrol eden Kertil, ellerini dezenfekte ettirdiği öğrencileri içeri alıyor. Kertil, çocukların sosyal mesafe kurallarına uygun yerleştirilen rahlelerin üzerinden tablet ve telefonlarıyla derslerini takip etmelerine imkan tanıyor.

Camiye internet bağlattı

Mahallede internet altyapısı olmadığı için öğrencilerin de maddi imkanları el vermediğinden herkesin internet ağına ulaşamadığından ve pandemi süreci içerisinde derslerinden geri kalmamaları için mücadele ettiğini söyleyen Kertil, "Uzaktan eğitim sürecinde çocukların büyük bölümünün internet imkanının bulunmadığını gördük. Onlara yardımcı olmak için camiye internet bağlattık. EBA'ya bağlanmaya gelen öğrencilerimizin ateşlerini ölçüp, ellerini dezenfekte ederek içeri alıyorum. Sosyal mesafe kurallarına göre camiye yerleştirdiğimiz öğrencilerimiz tabletlerden veya telefonlarından EBA'ya bağlanarak derslerini dinliyorlar" dedi.