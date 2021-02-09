İnternet altyapı sorgulaması nasıl yapılır? İnternet altyapı sorgulamasını nerden yapabilirim?

Gün geçtikçe internet kullanıcı sayısı artmaya devam ediyor. Artık nerdeyse her şey internet üzerinden yapılıyor. Hem evden hem de mobil olarak sürekli kullanılan internet günümüz dünyasında kullanılan önemli bir buluş. Evden internet hizmeti almak isteyenler uygun altyapı olup olmadığını araştırmakta. İşte “İnternet altyapı sorgulaması nasıl yapılır? İnternet alt yapı sorgulamasını nerden yapabilirim?” sorularının cevabı…

Fiber internet alt yapı sorgulaması nasıl yapılır?

İnternet günden güne yayılan ağıyla dünyayı sarmış bulunuyor. İnternetin ulaştırılması için uygun altyapı hizmeti verilmesi gerekiyor. İnternet altyapıları her bölgeye ulaştırılmaya çalışılıyor. Tüm şehir ve bölgelere internet erişim hizmeti vermek bazen zor oluyor. İnternet hizmeti almak isteyen bir kişi, altyapı sorgulaması yaparak bölgenin internet kullanımına elverişli olup olmadığını öğrenebiliyor.

İnternet için hizmet almak isteyen kişiler alt yapı sorgulama işlemlerini adresine göre yapmalıdır. Her bölgede oluşan internet sağlayıcıları değişiklik gösterebilir. Adresini kullanarak internet hizmeti için altyapısı bulunup bulunmadığını kolay öğrenebilir. Bu hizmeti alabilmek için https://kapsamaharitasi.turktelekom.com.tr/ sitesine giriş yapabilirsiniz. Bu sitedeki formu doldurarak, internet hizmeti için altyapı sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz. Altyapı sorgulama işlemleri ücretsiz bir şekilde yapılabilirsiniz. Alt yapı sorgulama, herkese açık bir yapılan işlemdir. Kişiler genellikle internet değiştirmek istediğinde veya yeni bir adrese taşınacağı zaman bu sorgulama işlemlerini kullanıyor.