  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji İnternet altyapı sorgulaması nasıl yapılır? İnternet altyapı sorgulamasını nerden yapabilirim?
Teknoloji

İnternet altyapı sorgulaması nasıl yapılır? İnternet altyapı sorgulamasını nerden yapabilirim?

Teknoloji çağında yaşadığımız bu zaman diliminde internet çok önemli bir yeri kapsıyor. Artık internetsiz bir yer düşünmek nerdeyse imkansız. Zaten nerdeyse artık her evde internet bağlantısı bulunuyor. Evini başka bir yere taşıyan veya başka sebeple bulunduğu eve internet bağlantısı yaptırmak isteyenler internet altyapısının olup olmadığını araştırmakta. Peki, internet altyapı sorgulaması nasıl yapılır? Altyapı sorgulamasını nerden yapabilirim?

Yeniakit Publisher
2021-02-09 17:07:00 -
İnternet altyapı sorgulaması nasıl yapılır? İnternet altyapı sorgulamasını nerden yapabilirim?

Gün geçtikçe internet kullanıcı sayısı artmaya devam ediyor. Artık nerdeyse her şey internet üzerinden yapılıyor. Hem evden hem de mobil olarak sürekli kullanılan internet günümüz dünyasında kullanılan önemli bir buluş. Evden internet hizmeti almak isteyenler uygun altyapı olup olmadığını araştırmakta. İşte “İnternet altyapı sorgulaması nasıl yapılır? İnternet alt yapı sorgulamasını nerden yapabilirim?” sorularının cevabı…

Fiber internet alt yapı sorgulaması nasıl yapılır?

İnternet günden güne yayılan ağıyla dünyayı sarmış bulunuyor. İnternetin ulaştırılması için uygun altyapı hizmeti verilmesi gerekiyor. İnternet altyapıları her bölgeye ulaştırılmaya çalışılıyor. Tüm şehir ve bölgelere internet erişim hizmeti vermek bazen zor oluyor. İnternet hizmeti almak isteyen bir kişi, altyapı sorgulaması yaparak bölgenin internet kullanımına elverişli olup olmadığını öğrenebiliyor.
İnternet için hizmet almak isteyen kişiler alt yapı sorgulama işlemlerini adresine göre yapmalıdır. Her bölgede oluşan internet sağlayıcıları değişiklik gösterebilir. Adresini kullanarak internet hizmeti için altyapısı bulunup bulunmadığını kolay öğrenebilir. Bu hizmeti alabilmek için https://kapsamaharitasi.turktelekom.com.tr/ sitesine giriş yapabilirsiniz. Bu sitedeki formu doldurarak, internet hizmeti için altyapı sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz. Altyapı sorgulama işlemleri ücretsiz bir şekilde yapılabilirsiniz. Alt yapı sorgulama, herkese açık bir yapılan işlemdir. Kişiler genellikle internet değiştirmek istediğinde veya yeni bir adrese taşınacağı zaman bu sorgulama işlemlerini kullanıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dolar alacaklar dikkat! Bomba tahmin geldi
Ekonomi

Dolar alacaklar dikkat! Bomba tahmin geldi

Doların hızla erimesi piyasaları hareketlendirince uzman yatırım firmalarından tahminler gecikmedi. Ziraat Yatırım firması dolar tahminini a..
Türkiye için 2050 öngörüsü
Dünya

Türkiye için 2050 öngörüsü

Stratfor'un kurucusu Geore Friedman'ın 'Gelecek 100 yıl' kitabında yer alan Türkiye'nin etki alanlarını öngördüğü 2050 haritası yabancılar t..
yeniakit.com.tr yazdı skandalın mimarı o üniversiteler geri adım attı
Gündem

yeniakit.com.tr yazdı skandalın mimarı o üniversiteler geri adım attı

yeniakit.com.tr’nin “Yazıklar olsun!Bunlar Türk üniversitesi olamaz!Bu skandala kim ‘dur’ diyecek?” başlıklı dünkü haberimiz sonrasında bu s..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay