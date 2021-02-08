İnternet aboneliği cayma hakkı kaç gün? İnternet aboneliği cayma ücreti geri alınır mı?

Pazarlamacılık yapan Onur Kızılçay, 2019 yılı sonlarında aylık 90 TL ödeyerek internet sağlayıcı firmasına abone oldu. Ancak ödediği bedel karşılığı taahhüt edilen megabit hızı düşük olunca Kızılçay, defalarca müşteri hizmetlerini aradı. Çözüm bulamayan Kızılçay, aylık ödeme bedelini 150 TL'ye kadar çıkardı. Yine aynı durumla karşılaşan pazarlamacı, aboneliğini iptal ettirmek için 1200 TL cayma bedeli ödedi. Onur Kızılçay, Avukatı aracılığıyla 14 Ekim 2020'de Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdu.

İnternet aboneliği cayma ücreti geri nasıl alınır?

Onur Kızılçay, başına gelenleri ve hukuk mücadelesini şöyle anlattı: "İnternet sağlayıcımızla bir abonelik sözleşmesi yaptık. Aradan 2-3 ay geçtikten sonra internette yavaşlamalar oldu. Bunun üzerine müşteri hizmetlerini birkaç kez aradım. Sorun çözülmedi. Onun ardından internet paketini yükselttim. 90 TL'lik paketi 150 TL'ye çıkardık. İnternetimin hızı 1 ay yükseldi 2'nci ayda tekrar bir önceki haline geri döndü. Olayı delillendirmek üzerine ilerledim. İnternetin hız testini yaparak düzenli olarak kayıt altına aldım ve belgeledim. Daha sonra avukatımla görüştüm. Birlikte kanunları inceledik. Daha sonra tüketici hakem heyetine sunduk. Bunun sonucunda da adalet yerini buldu. Ödediğim paranın iadesini kazandım. Tüm vatandaşlara diyeceğim; bu tür konularda hakkınızı arayın. Bu tip firmalara göz açtırmayın."

İnternet aboneliği cayma hakkı kaç gün?

Tüketici Kanununda ürün ve hizmetlerin niteliğine ve alınma şekline göre farklı sürelerde ve kapsamlarda cayma hakları belirlenmiştir. Örnek olarak aldığınız bir ürünü bir sebep göstermeksizin 14 gün içinde iade edebilirsiniz. Taksitli satışlarda ise 7 gün içinde cayma hakkı sunulur.