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Spor Inter'in deplasmanda yüzü güldü
Spor

Inter'in deplasmanda yüzü güldü

Inter, İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 27. haftasında deplasmanda Torino'yu 2-1 mağlup etti.

Yeniakit Publisher
2021-03-15 04:48:00 -
Inter'in deplasmanda yüzü güldü

Torino'daki Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakada, şampiyonluk mücadelesi veren Inter, küme düşmemeye oynayan Torino'ya konuk oldu.

İki takımın da pozisyonlar bulduğu ilk yarı, golsüz tamamlandı.

Maçın 62. dakikasında konuk Inter, Belçikalı Romelu Lukaku'nun penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.

Torino, bu gole 70. dakikada Antonio Sanabria ile yanıt verdi ve skorda dengeyi sağladı: 1-1.

Kalan dakikalarda gol için yüklenen Inter, 85. dakikada Arjantinli Lautaro Martinez ile bir kez daha öne geçti: 1-2.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Inter, Torino'yu 2-1 mağlup etti ve 3 puanın sahibi oldu.

Bu sonuçla mavi-siyahlı takım, galibiyet serisini 8 maça çıkartırken, puanını da 65'e yükseltti. Liderliğini sürdüren Inter, maç eksiği bulunan en yakın takipçisi Milan ile puan farkını 9'a çıkardı.

Torino ise Inter karşısında bu sezon 11. yenilgisini yaşadı.

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