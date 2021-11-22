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Spor Inter Teknik Direktörü Inzaghi, Hakan Çalhanoğlu'nun performansını övdü
Spor

Inter Teknik Direktörü Inzaghi, Hakan Çalhanoğlu'nun performansını övdü

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter'in teknik direktörü Simone Inzaghi, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nu Napoli maçındaki performansından ötürü övdü.

Yeniakit Publisher
2021-11-22 09:29:00 -
Inter Teknik Direktörü Inzaghi, Hakan Çalhanoğlu'nun performansını övdü

Inter'in ligin 13. haftasında konuk ettiği Napoli'yi 3-2 yendiği maça ilk 11'de başlayan ve mücadele içinde penaltıdan bir gol atan bir de asist yapan Hakan Çalhanoğlu'nun oyunu teknik direktöründen takdir gördü.

Teknik direktör Inzaghi, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Şampiyonluğumuz için kilit önemdeki bir maçtı. Şimdi çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde çok önemli bir maçımız daha var. Bugün çile çektik ama hakkımızla çok güçlü bir takımı yendik. Oyuncularımı tebrik ettim." diye konuştu.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun performansına ayrıca değinen Inzaghi, "Çalhanoğlu çok formda. Gayet iyi ve çok iyi iş çıkardı. Penaltı atışında karakterli ve kişilikli bir oyuncu olduğunu gösterdi." ifadelerini kullandı.

Napoli'nin topla oynadığını iyi bildiklerini ve bunu önlemeye çalıştıklarını aktaran Inzaghi, bunu yaparak maçı kazandıklarını dile getirdi.

Bundan sonrasında önemli bir yol olduğunu ifade eden Inzaghi, şimdi maç maç düşünmeleri gerektiğini ve ilk olarak önlerindeki UEFA Şampiyonlar Ligi maçına odaklanacaklarını söyledi.

 

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