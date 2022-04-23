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Spor Inter-Roma maçı ne zaman hangi kanalda?
Spor

Inter-Roma maçı ne zaman hangi kanalda?

İtalya Serie A'nın 34.haftasında Inter ile Roma karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadeleyi ekranlardan takip etmek isteyenler ise 'Inter-Roma maçını hangi kanal veriyor?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, İtalya Ligi maçları hangi kanalda? Inter Roma CANLI

Yeniakit Publisher
2022-04-23 11:14:00 -
Inter-Roma maçı ne zaman hangi kanalda?

İtalya Serie A’nın 34.haftasında Inter sahasında Roma’yı konuk edecek. Peki, maç ne zaman hangi kanalda?

Inter-Roma maçı ne zaman hangi kanalda?

Inter ile Roma bu akşam TSİ 19.00'da Giuseppe Meazza'da karşı karşıya gelecek. Mücadele S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

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