Inter-Roma maçı ne zaman hangi kanalda?
İtalya Serie A'nın 34.haftasında Inter ile Roma karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadeleyi ekranlardan takip etmek isteyenler ise 'Inter-Roma maçını hangi kanal veriyor?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, İtalya Ligi maçları hangi kanalda? Inter Roma CANLI
İtalya Serie A’nın 34.haftasında Inter sahasında Roma’yı konuk edecek. Peki, maç ne zaman hangi kanalda?
Inter-Roma maçı ne zaman hangi kanalda?
Inter ile Roma bu akşam TSİ 19.00'da Giuseppe Meazza'da karşı karşıya gelecek. Mücadele S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.