Inter Lazio maçı kaç kaç bitti! Inter Lazio maç sonucu
İtalya Serie A'nın 5. hafta maçında Inter ile Lazio karşı karşıya geldi. Peki, Inter Lazio maçı kaç kaç bitti?26 Eylül 2019 Perşembe 08:14
İtalya Serie A'nın 5. hafta maçında Inter ile Lazio karşı karşıya geldi. Peki, Inter Lazio maçı kaç kaç bitti?
İtalya Serie A'nın 5. haftasında Inter sahasında Lazio'yu konuk etti. İşte, Inter Lazio maçının tüm detayları...
Inter evinde konuk ettiği Lazio'yu 23. dakikada D'Ambrosio'nun attığı golle 1-0 mağlup etti.
Zirvenin sahibi Inter
Inter bu sonuçla Serie A'da 5'te 5 yaparak 15 puan topladı. Ligin zirvesinde bulunan Inter'in en yakın takipçisi 13 puanlı Juventus.
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