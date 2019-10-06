İnter Juventus maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Seria A 7. hafta İtalya Seria A'nın 7.hafatsında lider İnter, Milano'da Juventus'u konuk edecek. İlk haftalarda aldıkları skorlarla ligin ilk iki sırasına yerleşen takımların karşılaşması futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Peki, İnter Juventus maçı ne zaman? İnter Juventus maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...

İtalya Seria A'nın 7.hafatsında lider İnter, Milano'da Juventus'u konuk edecek. İlk haftalarda aldıkları skorlarla ligin ilk iki sırasına yerleşen takımların karşılaşması futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Peki, İnter Juventus maçı ne zaman? İnter Juventus maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar... İnter Juventus maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İnter Juventus maçı bugün saat 21.45'te başlayacak. Mücadele Bein Sports 3'ten naklen yayınlanacak.

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