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Spor İnter, Juventus ile puan farkını açtı
Spor

İnter, Juventus ile puan farkını açtı

Yeniakit Publisher
2023-12-18 03:43:00 -
İnter, Juventus ile puan farkını açtı

İtalya Serie A'da Inter, Lazio ile deplasmanda karşılaştı. Maçı 2-0 kazanan Inter liderliğini devam ettirdi

İtalya Serie A'da Inter, Lazio ile deplasmanda karşılaştı.

Mücadele 2-0 Inter üstünlüğüyle sona erdi. Inter'in golleri; 40. dakikada Martinez ve 67. dakikada Thuram'dan geldi.

Serie A'da Juventus, 16. hafta maçında Genoa ile berabere kalmıştı. Inter fırsatı değerlendirerek liderliğini pekiştirdi.

Milano ekibi puanını 41'e yükseltti ve Juventus ile puan farkını 4'e çıkardı. Lazio ise 21 puanda kaldı.

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