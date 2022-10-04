Inter-Barcelona maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
Şampiyonlar Ligi C Grubu üçüncü maçında Inter ile Barcelona karşı karşıya gelecek. Peki, Inter Barcelona maçını hangi kanal yayımlayacak?
Şampiyonlar Ligi gruplarında üçüncü hafta maçları 4 Ekim Salı günü başlayacak. Futbolseverler ise haftanın önemli maçları arasında yer alan Inter-Barcelona maçının ne zaman oynanacağını araştırmaya başladı.
Inter-Barcelona maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
Inter ile Barcelona bu akşam TSİ 22.00'de karşı karşıya gelecek. Giuseppe Meazza'da oynanacak maç Exxen ve CBC Sport'tan naklen yayımlanacak.
Inter-Barcelona muhtemel 11’ler:
Inter: Samir Handanovic; Milan Skriniar, Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni; Denzel Dumfries, Nicolo Barella, Kristjan Asllani, Hakan Calhanoglu, Federico Dimarco; Lautaro Martinez, Edin Dzeko.
Barcelona: Marc-Andre ter Stegen; Sergi Roberto, Andreas Christensen, Eric Garcia, Jordi Alba; Franck Kessie, Sergio Busquets, Pedri; Ousmane Dembele, Robert Lewandowski, Raphinha.