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Spor Inter-Barcelona maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
Spor

Inter-Barcelona maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

Şampiyonlar Ligi C Grubu üçüncü maçında Inter ile Barcelona karşı karşıya gelecek. Peki, Inter Barcelona maçını hangi kanal yayımlayacak?

Yeniakit Publisher
2022-10-04 12:05:00 -
Inter-Barcelona maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

Şampiyonlar Ligi gruplarında üçüncü hafta maçları 4 Ekim Salı günü başlayacak. Futbolseverler ise haftanın önemli maçları arasında yer alan Inter-Barcelona maçının ne zaman oynanacağını araştırmaya başladı.

Inter-Barcelona maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

Inter ile Barcelona bu akşam TSİ 22.00'de karşı karşıya gelecek.  Giuseppe Meazza'da oynanacak maç Exxen ve CBC Sport'tan naklen yayımlanacak.

Inter-Barcelona muhtemel 11’ler:

Inter: Samir Handanovic; Milan Skriniar, Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni; Denzel Dumfries, Nicolo Barella, Kristjan Asllani, Hakan Calhanoglu, Federico Dimarco; Lautaro Martinez, Edin Dzeko.

Barcelona: Marc-Andre ter Stegen; Sergi Roberto, Andreas Christensen, Eric Garcia, Jordi Alba; Franck Kessie, Sergio Busquets, Pedri; Ousmane Dembele, Robert Lewandowski, Raphinha.

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