  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor İnter, Atalanta engelini tek golle geçti
Spor

İnter, Atalanta engelini tek golle geçti

Inter, İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 26. haftasında sahasında Atalanta'yı 1-0'lık skorla mağlum etti.

Yeniakit Publisher
2021-03-09 04:20:00 - 2021-03-09 04:56:40
İnter, Atalanta engelini tek golle geçti

Milano'daki Giuseppe Meazza Stadı’nda oynanan müsabakada şampiyonluğun güçlü adaylarından Inter ile ligin iddialı ekiplerinden Atalanta kozlarını paylaştı.

Dengeli geçen maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanırken, ikinci yarıya ev sahibi takım hızlı başladı.

Inter'in Slovak defans oyuncusu Milan Skriniar, 54. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi.

Bu golden sonra konuk Atalanta yüklense de beraberlik golünü bulamadı.

Zorlu mücadeleyi 1-0’lık skorla kazanan Inter, ligde galibiyet serisini 7 maça çıkardı.

Şampiyonluk yolunda kritik bir virajı kayıpsız geçen Inter, puanını 62'ye yükseltti ve en yakın takipçisi Milan ile arasındaki 6 puanlık farkı korudu.

Ligde 5 maç aradan sonra mağlup olan Atalanta ise bu sezonki 5. yenilgisini Inter'den aldı. Atalanta 49 puanla 5. sırada kaldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Altın alın, toprak için son şans' diyen Kaan Sarıaydın'dan yeni uyarı: Aman dikkat
Ekonomi

'Altın alın, toprak için son şans' diyen Kaan Sarıaydın'dan yeni uyarı: Aman dikkat

Stratejist ve ekonomist Kaan Sarıaydın, son dönemde gündeme gelen kripto paralara ilişkin katıldığı bir televizyon programında çarpıcı ifade..
Google, akıllı telefon kullanıcılarını uyardı: Bu uygulamaları hemen silin
Teknoloji

Google, akıllı telefon kullanıcılarını uyardı: Bu uygulamaları hemen silin

Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir güvenlik firması yaptığı araştırmada, Andorid ve iOS'ta bulunan binlerce uygulamanın bilgilerinizi ..
Emlak Katılım’dan dönüşüm için yeni finansman modelleri
Ekonomi

Emlak Katılım’dan dönüşüm için yeni finansman modelleri

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Emlak Katılım’ın kentsel dönüşüm için tüm alanları kapsayan güçlendirme, yerinde dönüşüm ve alansal ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay