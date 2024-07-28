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Teknoloji Intel’den yeni teknoloji! Veriyi ışıkla aktaracaklar
Teknoloji

Intel’den yeni teknoloji! Veriyi ışıkla aktaracaklar

Yeniakit Publisher
2024-07-28 03:24:00 -
Intel’den yeni teknoloji! Veriyi ışıkla aktaracaklar

Çip devi Intel optik I/O ile veri aktarımını ışık hızında yapıyor.

Geleneksel veri aktarım yöntemlerinde, elektriksel I/O (giriş/çıkış) kullanılıyor. Ancak bu yöntem, özellikle büyük AI modelleri ve veri yoğun işlemler için yetersiz kalıyor. Intel, veri aktarımında devrim niteliğinde bir adım atarak optik I/O, yani ışığı kullanarak CPU ve GPU arasındaki veri bağlantılarını 1 metreden 100 metreye çıkardı. Peki, bu ne anlama geliyor ve neden önemli? İşte detaylar…

Elektriksel bağlantılar, yüksek bant genişliği ve düşük güç tüketimi sağlasa da, veri aktarım mesafesi genellikle 1 metreyi geçemiyor. Bu durum, veri merkezlerinde ve büyük server gruplarında ciddi bir sınırlama yaratıyor.

Intel’in yeni çözümü, optik I/O (ışıkla veri aktarımı) kullanarak bu sorunu çözüyor. Optik I/O sayesinde, veri aktarım mesafesi 100 metreye kadar çıkabiliyor ve bu da veri merkezlerinde büyük bir avantaj sağlıyor. Daha az güç tüketimiyle daha fazla veri aktarımı mümkün oluyor.

Optik I/O, veri aktarımında elektrik yerine ışık kullanıyor. Bu teknoloji, veri merkezlerinde kullanılan geleneksel bakır kablolara kıyasla çok daha verimli. Işık, veriyi çok daha hızlı ve uzun mesafelerde taşıyabiliyor. Bu yeni teknolojiyi kullanarak, Intel 64 adet 32Gbps kanalı destekleyebilen optik çipler geliştirdi.

Bu, veri merkezlerinde ve büyük AI modelleri üzerinde çalışan sistemlerde büyük bir avantaj sağlıyor. Optik I/O sayesinde, veri aktarımı daha hızlı ve daha verimli hale geliyor, bu da daha az güç tüketimi anlamına geliyor.
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Intel, bu yeni optik I/O teknolojisini daha da geliştirerek veri merkezlerinde ve büyük ölçekli hesaplama sistemlerinde kullanmayı planlıyor. Bu teknoloji, veri aktarımını hızlandırarak ve enerji verimliliğini artırarak, büyük AI modelleri ve veri yoğun işlemler için ideal bir çözüm sunuyor.

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