Intel şov yaptı! Rakiplerini geçebilecek mi?

Intel, COMPUTEX 2024’te veri merkezlerinden buluta, ağlardan uca ve bilgisayarlara kadar yapay zekâ ekosistemini hızlandıracak teknolojiler ve mimariler tanıttı. Daha yüksek işlem gücü, lider enerji verimliliği ve düşük toplam sahip olma maliyetiyle (TCO) müşteriler artık eksiksiz yapay zekâ sistemlerine sahip olabilecekler.

Intel CEO’su Pat Gelsinger, yapay zekanın teknolojideki etkisini vurgulayarak, “Yapay zekâ, endüstrinin bugüne kadar gördüğü en önemli yenilik dönemlerinden birini yönlendiriyor. Silikonun büyüsü bir kez daha insan potansiyelinin sınırlarını zorlayacak ve küresel ekonomiyi yıllarca destekleyecek üstel ilerlemeler sağlıyor.” dedi.

Gelsinger, konuşmasına “Intel, yarı iletken üretiminden bilgisayarlara, ağlara, uca ve veri merkezi sistemlerine kadar yapay zekâ pazarındaki fırsat yelpazesinin tamamında yenilik yapan dünyadaki sayılı şirketlerden biri.

En yeni Xeon, Gaudi ve Core Ultra platformlarımız, donanım ve yazılım ekosistemimizin gücüyle birleşerek, müşterilerimizin önümüzdeki muazzam fırsatları en üst düzeye çıkarmak için ihtiyaç duydukları esnek, güvenli, sürdürülebilir ve uygun maliyetli çözümleri sunuyor.” sözleriyle devam etti.

Pat Gelsinger, COMPUTEX açılış konuşmasında açık standartların ve Intel’in güçlü ekosisteminin yapay zekâ fırsatını hızlandırmaya nasıl yardımcı olduğunu vurguladı. Gelsinger’a Acer Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Jason Chen, ASUS Yönetim Kurulu Başkanı Jonney Shih, Microsoft Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Satya Nadella ve Inventec’in Başkanı Jack Tsai gibi sektör liderleri de eşlik etti.

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Gelsinger ve diğer konuşmacılar, Intel’in yapay zekâ yenilikçiliğinde devrim yarattığını ve yeni nesil teknolojileri planlanandan daha önce sunmaya başladığını açıkça belirtti. Şirket, sadece altı ay içinde 5. Nesil Intel Xeon işlemcilerini piyasaya sürdükten sonra Xeon 6 ailesinin ilk üyesini tanıttı.

Gaudi yapay zekâ hızlandırıcılarının önizlemesini yaptıktan sonra kurumsal müşterilere uygun maliyetli, yüksek performanslı üretken yapay zekâ (GenAI) eğitim ve çıkarım sistemi sundu; ve 8 milyondan fazla cihazda Intel Core Ultra işlemcilerle yapay zekâ bilgisayar çağını başlattıktan sonra bu yılın sonlarında piyasaya sürülmesi planlanan yeni istemci mimarisini duyurdu.

Intel, veri merkezlerinde yüksek yoğunluklu, ölçeklenebilir iş yükleri için performans ve güç verimliliği sunan Efficient-core (E-core) çekirdeklerine sahip Intel Xeon 6 işlemcilerini tanıttı. Dijital dönüşümler hızlandıkça, şirketler maliyet tasarrufu sağlamak, sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak, fiziksel alanı maksimize etmek ve yeni dijital yetenekler oluşturmak için eskiyen veri merkezi sistemlerini yenileme konusunda artan baskılarla karşı karşıya kalıyor.

Tüm Xeon 6 platformu ve işlemci ailesi, yapay zekâdan yüksek performanslı bilgi işlem ihtiyaçlarına ve ölçeklenebilir bulut uygulamalarına kadar geniş bir yelpazede kullanım senaryolarına ve iş yüklerine hitap etmek üzere hem E-core (Efficient-core) hem de P-core (Performance-core) SKU’larıyla bu zorlukları ele almak için özel olarak tasarlandı. Hem E-core hem de P-core çekirdekleri, ortak bir yazılım yığını ve açık bir donanım ve yazılım tedarikçisi ekosistemiyle uyumlu bir mimari üzerine kurulu.