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Intel, Performans ve pil ömrünü yükseltmek için virüs taramasını GPU’ya yaptıracak

Intel, işlemciyi fazlasıyla yoran ve bilgisayarın daha yavaş çalışmasına neden olan antivirüs programları için çok güzel bir formül bulmuş gibi duruyor.

17 Nisan 2018 Salı 21:56
Intel, Performans ve pil ömrünü yükseltmek için virüs taramasını GPU’ya yaptıracak

Intel, yaptığı yeni açıklama ile çok yakında gelecek bir güncellemeyle bazı işlemcilerin üzerinde bulunan entegre grafik yongaların kötü amaçlı yazılımları bulmak için kullanılacağını belirtti.

Intel’in ürettiği işlemcilerin büyük bir kısmında, anakart üzerinden görüntü alınabilmesini sağlayan bir entegre ekran kartı bulunuyor. Bu kart, GTX 1050 Ti, 1080 gibi ekran kartları takıldığında kullanılmıyorlar ve işlemcinin üzerinde boş bir şekilde duruyorlar. Bu durumu bir fırsata çevirmek isteyen Intel, yonganın da bilgisayara yardım etmesi için yeni adımlar atmaya karar verdi.

Intel’in Güvenlik Platformu bölümünden Rick Echevarria, “Hızlandırılmış Bellek Taraması, Intel’in entegre grafik işlemcisiyle daha fazla tarama olanağı sunarken, performans ve güç tüketimi üzerindeki etkisini de azaltıyor” dedi. Intel’in yaptığı testlere göre antivirüs programlarının zararlı yazılım taramalarını entegre ekran kartları üzerinden yaptıklarında CPU kullanımı yüzde 20’lerden yüzde 2’lere kadar düşüyor. Şirketin işlemcinin yükünü azaltması, dizüsütü bilgisayarlarda pil ömrünü iyileştirirken performansın da yükselmesini sağladı.

Intel’in bu yeni teknolojisi, 6,7 ve 8. nesil işlemcilerin virüs tarama etkinliklerini CPU yerine GPU’üzerine taşıyacak. Şirket, bu adımla antivirüs kullanan kişilerin canını sıkan aşırı işlemci kullanımının da önüne geçmiş oldu.

Intel, işlemcilerin güvenlik standartları için birtakım yenilikler yapıyor. Geçtiğimiz dönemde ortaya çıkan çok önemli bir güvenlik açığı, Intel’in çok zor bir döneme girmesine neden olmuştu.

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 21:56
  1. Intel
  2. Nvidia

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