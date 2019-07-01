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İnsülin direncini kırmadan kilo vermek imkansız

Çağın en çok rastlanan hastalıklarından biri olan ve kilo verememenin en büyük nedenleri arasında gösterilen insülin direnci hakkında bilgi veren İç Hastalıkları Uzmanı Dr.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 10:15
İnsülin direncini kırmadan kilo vermek imkansız

Çağın en çok rastlanan hastalıklarından biri olan ve kilo verememenin en büyük nedenleri arasında gösterilen insülin direnci hakkında bilgi veren İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Barış Çabuk, insülin direncini kırmadan kilo vermenin imkansız olduğunu vurguladı.


İnsülin direncinin çağın en çok rastlanan hastalıklarından biri olduğunu söyleyen Özel Hatem Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Barış Çabuk, gün içinde alınan şekerin yani glikozun enerjiye dönüştürülebilmesi için insülin hormonuna ihtiyaç duyulduğunu söyledi.



İnsülin direnci nedir


İnsülin direncinin özellikle karaciğer, yağ ve kas dokusu gibi bölgelerde insüline karşı duyarsızlık gelişmesi sonucu oluştuğunu belirten Dr. Çabuk, “İnsülin direncini anlayabilmek için öncelikle insülinin ne olduğunu bilmek gerekiyor. İnsülin pankreastan salgılanan kan şekeri dengesini sağlayan önemli bir hormondur. Yemekleri yedikten sonra pankreas devreye girer ve insülin salgılar, insülinde kandaki glikoz ile birleşerek dokuya girer ve kan şekerini düşürür. İnsülin direnci vücudun kan şekerini dengelemek için normalden daha fazla insüline ihtiyaç duymasıdır. Bu durum kan şekeri dengesini sağlayabilmek için olan bir durum. Yani burada normalden daha fazla insülin salgılanması söz konusudur” dedi.



Rahatsızlık kimlerde görülür


İnsülin direnci rahatsızlığının kimlerde görüldüğü hakkında bilgi veren Dr. Çabuk, “Bu rahatsızlık genellikle genetik olarak yatkınlığı bulunan, kilolu olan, bazı ilaçları kullanan kişilerde, ailesinde diyabet olan kişilerde daha sık görülür. İnsülin fazlalığından kaynaklı yol açtığı durumlar ise hiper tansiyon, kolesterol yüksekliği, karaciğer yağlanması, kalp damar hastalıkları, beyin damar hastalıkları, diyabet ve obezitedir” ifadelerini kullandı.



İnsülin direnci diyabeti tetikliyor


İnsülin direncinin en fazla neden olduğu hastalığın diyabet olduğunun altını çizen Dr. Çabuk, “İnsülin direncinin yol açtığı en önemli sorun diyabettir. Çünkü kan şekerini sağlayabilmek için pankreastan salgılanan insülin belli bir süre sonra beta hücrelerinde fonksiyon kusuruna yol açıyor. Kan şekerini dengeleyebilmek için fazla insülin üreten hücreler insülin yapamayacağı için kan şekeri yüksek seyredecektir ve diyabet ortaya çıkacaktır” şeklinde konuştu.



İnsülin direncinin tedavi yolları


İnsülin direncinin tedavi yollarından da bahseden Uzman Dr. Çabuk, “İnsülin direnci tedavi edilebilir bir hastalıktır. İnsülin direncinin en önemli tedavi basamağı diyettir. Protein, yağ, karbonhidrat oranları ayarlanmış bir diyet insülin direncini ortadan kaldırmak için yol kat etmemizi sağlayacaktır. İnsülin direncinin tedavisinde en önemli basamaklardan biri de egzersizdir. Egzersiz insülin direncinin düşmesini sağlayacaktır. Üçüncü basamak da medikal tedavilerdir. Aile hekimine, dahiliye doktoruna veya endokrin doktoruna görünmekte fayda vardır” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 10:15
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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