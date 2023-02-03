İnsülin direnci için çay tarifi doğal: İnanılmaz faydaları var! Zeytinyağı yaprağı, 1 gramı bile altın kadar değerli

Öğünler ve atıştırmalar sonrasında sindirim sistemi içerisinde besinlerde bulunan büyük yapılı karbonhidratlar küçük şekerlere parçalanır ve emilerek kan dolaşımına verilir. Karbonhidratların yapı taşı olan glikoz, kan şekeri olarak bilinir. İnsülin hormonu kan dolaşımındaki şekerin hücreler tarafından alınmasını ve enerji üretimi amacıyla kullanılmasını sağlar.

Kan şekerinin aşırı yükseldiği durumlarda insülin hormonu vücudu, fazla bulunan şekeri karaciğer ve kas gibi çeşitli organlarda depolaması için uyarır. Postanın aktardığı haberde: Öğünler arası ve stres durumlarında kan şekeri düzeyi normalin altına inebilir ve bu hallerde depolanmış şekerden faydalanılır.

Peki, Zeytin yaprağının kan şekerini düşürerek dengelediğini biliyor muydunuz? Diyabet hastalarının derine derman olacak insülin direnci çayını hazırlamak için ihtiyacınız olan tek şey biraz tarçın, yeşil çay ve zeytin yaprağı. Fitoterapi Uzmanı Ümit Aktaş insülin direnci için çay tarifi verdi.

İnsülin direnci için çay tarifi

Zeytin yaprağının kan şekerini düşürerek dengelediğini biliyor muydunuz? Diyabet hastalarına özel insülin direnci için çay tarifimiz;

Malzemeler

– 1 çubuk tarçın

– 1 tatlı kaşığı yeşil çay

– 1 tatlı kaşığı zeytin yaprağı

Hazırlanışı

Malzemeleri cam bir bardağa koyun. Üzerine 250 cc kaynar su ekleyin. 10 dakika demlenmesini bekleyin. Günde 3-4 fincan içebilirsiniz. Afiyet olsun!

*Yüksek tansiyon hastası olanların dikkatli tüketmesi gerektiğini hatırlatalım.

Zeytin Yaprağının Faydaları

Enerji Verir.

Beynin işlevselliğini arttırır.

Kan basıncını düşürür ve yüksek tansiyonu önler.

Mantar ve bakterileri öldürür.

Genetik hasarları engeller.

Kemiklerin iltihaplanmasını önler.

Diş ağrısını geçirir.

Yaraları daha hızlı iyileştirir.

Tokluk hissi verip, yemek yeme isteğini azaltır.

Zeytin yaprağı çayı zararları var mı?

Zeytin Yaprağı Zararları

Özellikle alerjisi olanların zeytin yaprağını tüketmesi tavsiye edilmez. Bazı kişilerde zeytin yaprağı çayı ya da herhangi bir şekilde tüketildikten sonra mide bulanması, kızarıklık ve kaşıntı gibi alerjik reaksiyonlar oluşabilmektedir. Böyle durumlarda tüketimin durdurulması tavsiye edilir.

Zeytin Yaprağı Çayı Zayıflatır Mı? Zeytin yaprağı çayında bulunan maddeler arasında oleuropein maddesi de yer alır. Bu madde sayesinde zayıflamak mümkündür. Ödem atma görevini yapan bu bitki çayı yağ yakımının hızlanmasını da destekler.

Zeytin yaprağı çayı Saraçoğlu tarifi: Saraçoğlu zeytin yaprağı kürüyle kolaylıkla zayıflanabileceğini belirtmiştir. İlk olarak bir ay boyunca uygulandığında rahatlıkla iki kilo verildiği görülecektir. İnsülin direnci yüzünden kilo veremeyenler zeytin yaprağıyla hem kilolarından hem de insülin direncinden kurtulabilirler.

Zeytin yaprağı çayı öksürüğe iyi gelirmi?

Halsizlik, baş ağrısı, yüksek ateş ve daha sonra ortaya çıkan öksürük gibi belirtileri olan gribin ağır seyirli olduğunu söyleyen Medical Park Fatih Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ziya Mocan, bu virüsle savaşta zeytin yaprağı çayını tavsiye ediyor. "Zeytin yaprağı çayı iyi bir antimikrobiyaldir.