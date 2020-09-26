  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Instagram'ın yeni tasarımı ortaya çıktı
Teknoloji

Instagram'ın yeni tasarımı ortaya çıktı

Dev sosyal medya platformu Instagram'ın yeni tasarımı bazı kullanıcılara yayınlandı. Mağaza sekmesini öne çıkarmayı amaçlayan yeni tasarımın tüm kullanıcılar için ne zaman yayınlanacağı henüz bilinmiyor.

Yeniakit Publisher
2020-09-26 21:28:00 -
Instagram'ın yeni tasarımı ortaya çıktı

Dünyanın en aktif kullanılan dev sosyal medya platformlarından Instgram, bir süredir test ettiği yeni tasarımını bazı kullanıcılarına yayınladı. Yeni tasarım ile birlikte Mazağalar sekmesinin ön plana çıktığı,alt kısımda bulunan butonların bazılarının gittiği ve onların yerine başka butonların geldiği görüldü.

Yeni tasarımda, alışveriş yapılmasına imkan sağlayan 'Mağazalar' sekmesi ve kısa video paylaşım uygulaması 'Reels' alt kısımlarda yer aldı.

Instagram, yeni paylaşımlar yapmak isteyen kullanıcılar için "Yeni Oluştur" adı altında Hikaye, ve Reels Videosu seçeneklerini sunan bir açılır pencere sistemi de kurdu.

Henüz sınırlı sayıda kullanıcının beğenisine sunulan yeni tasarımın, tüm kullanıcılar için ne zaman yayınlanacağı henüz bilinmiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bankada parası ve altını olanlar dikkat! BDDK’dan yeni düzenleme!
Ekonomi

Bankada parası ve altını olanlar dikkat! BDDK’dan yeni düzenleme!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun, yeni düzenlemesine göre bankada parası veya altın hesabı olanlar yüksek miktarda kredi kartı l..
Olayın arkasında kim var? Bağımsızlık yanlısı Müslüman avukata suikast
Dünya

Olayın arkasında kim var? Bağımsızlık yanlısı Müslüman avukata suikast

Hindistan'ın kontrolü altında bulunan Cammu Keşmir'de bağımsızlık yanlısı Müslüman avukat Babar Kadri, suikast sonucu hayatını kaybetti. ..
Yurt dışından büyük talep var! Atmaca'nın teslim tarihi belli oldu
Teknoloji

Yurt dışından büyük talep var! Atmaca'nın teslim tarihi belli oldu

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, Türkiye'nin ilk deniz seyir füzesi olan Atmaca'nın karadan atılan füzeleri de imha edebileceğini açıklad..
Satılık 2016 model Peugeot Partner
Satılık 2016 model Peugeot Partner

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı