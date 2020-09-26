Instagram'ın yeni tasarımı ortaya çıktı

Dünyanın en aktif kullanılan dev sosyal medya platformlarından Instgram, bir süredir test ettiği yeni tasarımını bazı kullanıcılarına yayınladı. Yeni tasarım ile birlikte Mazağalar sekmesinin ön plana çıktığı,alt kısımda bulunan butonların bazılarının gittiği ve onların yerine başka butonların geldiği görüldü.

Yeni tasarımda, alışveriş yapılmasına imkan sağlayan 'Mağazalar' sekmesi ve kısa video paylaşım uygulaması 'Reels' alt kısımlarda yer aldı.

Instagram, yeni paylaşımlar yapmak isteyen kullanıcılar için "Yeni Oluştur" adı altında Hikaye, ve Reels Videosu seçeneklerini sunan bir açılır pencere sistemi de kurdu.

Henüz sınırlı sayıda kullanıcının beğenisine sunulan yeni tasarımın, tüm kullanıcılar için ne zaman yayınlanacağı henüz bilinmiyor.