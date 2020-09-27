  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Instagram'ın yeni özellikleri ortaya çıktı
Teknoloji

Instagram'ın yeni özellikleri ortaya çıktı

Instagram'ın kısa bir süre içerisinde kullanıcılara sunması beklenen yeni özellikleri ortaya çıktı. İşte o özellikler...

Yeniakit Publisher
2020-09-27 04:34:00 -
Instagram'ın yeni özellikleri ortaya çıktı

Dünyanın en aktif kullanılan sosyal medya platormlarından Instagram'ın kısa bir süre içerisinde kullanıcılarına sunması beklenen yeni özellikleri ortaya çıktı. Bu özellikler arasında grup sohbetlerinden paylaşılabilecek grup hikayeleri ve Reels için otomatik kaydırma yer alıyor.

Söz konusu özellikler, uygulama geliştiricisi Alessandro Paluzzi tarafından paylaşıldı. Paluzzi, grup hikayeleri özelliğinin henüz test aşamasında olduğunu bildirdi.

Paluzzi'nin bildirdiği bir diğer özellik ise Reels ile ilgili olacak. Kullanıcılar bu özellik ile birlikte Hikayeler'de olduğu gibi Reels'te de otomatik kaydırma yapabilecek. Henüz geliştirilme aşamasında olan özelliğin kısa bir süre içerisinde kullanıcılara sunulması bekleniyor.

Ayrıca Direkt Mesaj kısmına da bazı yenilikler gelecek. Direkt Mesajlar'da sohbet ederken kullanılan GIF ve çıkartmalara özel bir sekme olacak. Kullanıcılar böylece Direkt Mesajlar'da çıkartma efektlerini gönderebilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Vucic: Türkiye ile hiçbir konuda fikir ayrılığı yaşamak istemiyoruz
Gündem

Vucic: Türkiye ile hiçbir konuda fikir ayrılığı yaşamak istemiyoruz

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Türkiye ile hiçbir konuda fikir ayrılığı yaşamak istemediklerini açıkladı.
Yunan basınından gündemi sarsan iddia: Erdoğan'ın amacı bu
Gündem

Yunan basınından gündemi sarsan iddia: Erdoğan'ın amacı bu

Yunan medyası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Lozan Antlaşması'nı iptal ederek Osmanlı İmparatorluğu'nu yeniden kurmak istediğini iddi..
Kuruluş Osman’ın fragmanında bomba detay! Cüneyt Arkın sosyal medyayı salladı
Medya

Kuruluş Osman’ın fragmanında bomba detay! Cüneyt Arkın sosyal medyayı salladı

Milyonların sabırsızlıkla beklediği Kuruluş Osman dizisinin fragmanı yayınlandı. Binlerce kişinin izlediği fragmanda Aksakallıların Reisi ro..
Satılık 2016 model Peugeot Partner
Satılık 2016 model Peugeot Partner

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı