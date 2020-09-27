Instagram'ın yeni özellikleri ortaya çıktı

Dünyanın en aktif kullanılan sosyal medya platormlarından Instagram'ın kısa bir süre içerisinde kullanıcılarına sunması beklenen yeni özellikleri ortaya çıktı. Bu özellikler arasında grup sohbetlerinden paylaşılabilecek grup hikayeleri ve Reels için otomatik kaydırma yer alıyor.

Söz konusu özellikler, uygulama geliştiricisi Alessandro Paluzzi tarafından paylaşıldı. Paluzzi, grup hikayeleri özelliğinin henüz test aşamasında olduğunu bildirdi.

Paluzzi'nin bildirdiği bir diğer özellik ise Reels ile ilgili olacak. Kullanıcılar bu özellik ile birlikte Hikayeler'de olduğu gibi Reels'te de otomatik kaydırma yapabilecek. Henüz geliştirilme aşamasında olan özelliğin kısa bir süre içerisinde kullanıcılara sunulması bekleniyor.

Ayrıca Direkt Mesaj kısmına da bazı yenilikler gelecek. Direkt Mesajlar'da sohbet ederken kullanılan GIF ve çıkartmalara özel bir sekme olacak. Kullanıcılar böylece Direkt Mesajlar'da çıkartma efektlerini gönderebilecek.