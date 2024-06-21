İnstagram'ın 13 yaşındaki çocuklara bile cinsel içerikli gönderi gösterdiği ortaya çıktı!

Gelen haberlere göre Instagram, 18 yaşın altındaki kullanıcılara da cinsel içerikli reelsler gösteriyor.

Instagram'da gösterilen reels içeriklerinin bir kısmı doğrudan yetişkin kullanıcıları hedef alıyor. İlgilenen kişiler bu türden içerikleri arama özelliklerini kullanarak bulabiliyor. Elbette bu hesaplar, Instagram'ın kurallarına uymak zorundalar ancak bu durum, erotizm konusunda sınırların zorlanmasına engel olmuyor.

The Wall Street Journal'in haberine göre bu tür içerikler platformda 13 yaşındaki çocukların bile karşısına çıkabiliyor. Üstelik bu içeriklerle karşılaşmaları için çocukların arama yapmaları bile gerekmiyor, paylaşımlar akış sayfalarına otomatik olarak düşüyor.

Sadece 20 dakikada keşfeti ele geçiriyor

Hem gazetenin çalışanları hem de Northeastern Üniversitesinden Profesör Laura Edelson, 13 yaşında çocuklarmış gibi birer profil oluşturup Instagram'da gezinmeye başladı. Ocak ayından Nisan ayına kadar devam eden süreçte Instagram, ilk başlarda dansları veya vücutlarını sergileyen pozlarıyla dikkat çeken ancak erotizmi kabul edilebilir seviyede olan reelsleri tavsiye etmeye başladı.

Bu videoları izleyip geçen hesaplara ise gittikçe daha erotik içerikler tavsiye edilmeye başlandı. Bunların arasında seksteki hareketlerin taklit edildiği reelsler ve takip edenlere çıplak fotoğraflar paylaşılacağını belirten hesapların gönderileri yer aldı. Ayrıca anlık olarak cinsel organların gözüktüğü videolar ve seks ile ilgili gönderiler yer aldı.

Hesaplar ayrıca oluşturulduktan sadece 3 dakika sonra bu şekilde tavsiyeler almaya başladı. Videoların izlendiği durumda ise keşfet kısmı sadece 20 dakikada bu türden videolar ile doldu. Öte yandan TikTok ile Snapchat, genç kullanıcılara bu türden videolar tavsiye etmedi ve keşfetlerine böyle videolar eklemedi. Öte yandan Meta daha önce de benzer sorunlar yaşamış ve moderasyon şartlarını ciddi anlamda yenilemişti.

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