Instagram’dan ‘genç hesabı’ uygulaması! Reşit olmayanlara yeni kısıtlama geliyor

Yeni hesaplar, 17 Eylül'den itibaren ABD, Kanada, İngiltere ve Avustralya'da yürürlüğe girdi.

Instagram'ın sahibi Meta'nın web sitesinde yer alan açıklamaya göre yeni hesaplar, Avrupa Birliği'nde 2024'ün sonuna doğru yürürlüğe girecek.

Meta yetkilileri, "genç hesaplarının" diğer ülkelerle birlikte Türkiye'de de ocak ayından itibaren kullanılmaya başlayacağını söyledi.

Hangi önlemler getirildi?

Yeni önlemler kapsamında "genç hesap" kullanıcılarının hesapları otomatik gizli olacak. Böylece yalnızca kullanıcıların kabul ettiği takipçiler paylaştıkları içerikleri görüp onlarla etkileşime geçebilecek.

Aynı şekilde 18 yaş altı kullanıcılar yalnızca takipleştikleri kişilerle mesajlaşabilecek.

Instagram, bu uygulama ile ergenlerin Keşfet ve Reels alanlarda karşılarına çıkabilecek içerikleri de filtreleyecek. Böylece şiddet içerikleri ya da kozmetik ürün reklamları gibi "hassas içerikler" bu yaş grubunun karşısına daha az çıkacak.

"Genç hesapları", 18 yaş altı kullanıcılara zaman uyarısı da yapacak. Bu kapsamda günlük 60 dakikayı aşan kullanıcılara uygulamadan çıkmalarını söyleyen bildirimler gönderilecek.

18 yaş altı hesaplar ayrıca 22.00 ve 07.00 arası "uyku moduna" girecek. Bu süre zarfında gelen bildirimler sessize alınacak ve mesajlara otomatik yanıt verilecek.

Ebeveynler, hesapları denetleyebilecek

Reşit olmayan kullanıcıların ebeveynleri, hesaplarını denetleyebilecek, çocuklarının ayarlarını yönetebilecek ya da kendilerinin yönetmelerine izin verebilecek. Çocuklarının hangi içeriklerle ilgili başlıkları seçtiğini görebilecek.

Ebeveynler ayrıca çocuklarının son bir haftada hangi kullanıcılar ile mesajlaştıklarını görebilecek. Ancak mesajların içeriğine erişemeyecek.

Instagram'ın yeni kuralları kapsamında ebeveynler çocuklarının uygulamayı kullanma sürelerini belirleyip, belirli saat aralıklarında Instagram'a girmelerini engelleyebilecek.