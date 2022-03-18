Instagram'dan flaş hamle! Ailelerin beklediği özellik geliyor

Sosyal medya devi Instagram, son günlerde peş peşe özellik yüklemeye devam ediyor. Son olarak Instagram uygulamasına uzun zamandır beklenen bir özellik olan Ebeveyn Kontrolleri‘ni getiriyor. Günlük 500 milyon aktif kullanıcıya sahip platformda, çocuk yaşta olan kullanıcılar da yer alıyor. Ama bu durum, aktif kullanıcı sayısı bu kadar çok olan Instagram’ın güvenli bir yer olmamasına sebep oluyor.

Instagram, çocukları düşünerek ebeveyn denetimi için yetki özelliği sunmaya karar verdi. Instagram Yöneticisi Adam Mosseri, bugün blog hesabından yaptığı bir açıklamada Ebeveyn Kontrolleri getirdiğini açıkladı. Şimdilik sadece ABD için sunulan özellik, önümüzdeki aylarda diğer ülkelere de gelecek. İşte ebeveyn kontrolleri özelliği ile ilgili detaylar:

Instagram ebeveyn kontrolleri konusunda titiz davranacak

Shift Delete'in haberine göre sosyal medya platformu Instagram; ebeveynler, çocuklar için en iyisinin ne olduğunu bilirler dedi. Bundan yola çıkarak önce bir Aile Merkezi kurduğunu açıkladı. Sonra ise burada ebeveynler ve çocuklarla araştırma yaptığını, bunların sonucunda da uzmanlarla birlikte makale, videolar hazırladıklarını söyledi. Ebeveynlerin, bu kaynaklara ulaşarak gençlerin Meta teknolojisi içindeki hesaplarını denetlemeleri için bilgi sahibi olacaklarını belirtti.

Instagram, Ebeveyn Kontrolleri'ni kullanacak hesaplar, şu özellikleri kullanabilecek:

•Çocukların Instagram’da ne kadar çok zaman harcadıklarını görmek ve zaman sınırlaması getirmek.

•Şikayet ettikleri hesapları görmek ve bunlardan bildirim almak.

•Çocukların hangi hesapları takip ettiğini ve takip eden hesaplarla ilgili güncellemeleri görüntülemek.

Bu özelliklerin kullanıma açılması ise ebeveynlerin, çocuklara istek yollaması ve onların da onaylaması şeklinde olacak. Şimdilik sadece akıllı telefonlarda ve ABD‘de kullanılabilen bu özellik, ilerde masaüstü bilgisayarlarda ve diğer ülkelerde de kullanıma girecek.