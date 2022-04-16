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Dünya Instagram'dan Bella Hadid'e kısıtlama!
Dünya

Instagram'dan Bella Hadid'e kısıtlama!

İşgalci terörist İsrail güçlerinin saldırısı altındaki Mescid-i Aksa’yı paylaşan Filistin asıllı dünyaca ünlü Bella Hadid, Instagram tarafından kısıtladı.

Yeniakit Publisher
2022-04-16 17:52:00 -
Instagram'dan Bella Hadid'e kısıtlama!

İşgalci terörist İsrail güçlerinin saldırısı altındaki Mescid-i Aksa’yı paylaşan Filistin asıllı dünyaca ünlü Bella Hadid, Instagram tarafından kısıtladı. Hadid, bu duruma tepki gösterdi.

Ramazan ayının başlamasıyla, terörist İsrail güçlerinin şiddeti arttı. Filistinleri hedef alan işgalci İsrail askerleri, Mescid-i Aksa’ya sabah akşam saldırı düzenliyor. 150 fazla cemaat üyesinin yaralandığı saldırılar, İslam aleminin büyük tepkisini çekiyor.

Filistin asıllı dünyaca ünlü Bella Hadid de, bu saldırılara sessiz kalmak istemiyor.

Instagram’da 52 milyona yakın takipçisi bulunan Hadid, Filistin'in başkenti Kudüs’ü işgal eden terörist İsrail güçlerine tepki gösteriyor.

Kısıtladılar!

Hadid, dün Mescid-i Aksa’daki Cuma namazı öncesi ve sonrasında yaşanan saldırıları kınayan birkaç paylaşım yaptı. Ancak Hadid'in paylaşımları, kısa sürede engellendi.

Duruma isyan eden Bella Hadid, “Filistinlilerin, İsrail polisi tarafından püskürtüldüğü gönderilerim Instagram tarafından engellendi. Ne zaman Filistin hakkında paylaşım yapsam engelleniyor. Gönderilerim bir milyondan fazla kişiye ulaştığı için engelleniyor olabilir mi?” diye sordu.

Kısıtlanan Hadid, şikayetçi olunca az sayıda video paylaşabildi. Yine de sorun yaşadığını dile getiren Hadid, Filistin halkının seslerini duyurmaya devam edeceğini bildirdi.

Videolarına “hassas içerik” ibaresi yerleştirilen Hadid’in, küçük yaşta öldürülen bir Filistinli çocuğun fotoğraflarını paylaştığı da görüldü.

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