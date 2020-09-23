Instagram’da hikayeye müzik ekleme nasıl yapılır?

Instagram hikayelerine müzik ekleme işlemin nasıl yapıldığını bu haberimizde öğrenebilirsiniz. Instagram’da hikayeye müzik eklemek için ilk yapılması gereken Instagram hesabına giriş yapmak olmalıdır. Instagram hikaye ekleme bölümüne geliniz. İstediğiniz şarkıyı ister fotoğrafa isterseniz videoya metin şeklinde hikayenize ekleyebilirsiniz. Bir fotoğrafın üzerine müzik eklemek için arşivinizde bulunan fotograflardan istediğinizi seçin. Ekranda çıkartma simgesi tıklanır. Çıkartma simgesini tıkladıktan sonra karşınıza çıkartma işlemini yapacağınız çıkartmaların geldiğini göreceksiniz. Gelen ekranda müzik çıkartması sekmesi tıklanır. Müzik sekmesi tıklandıktan sonra karşınıza müziklerin olduğu Senin için ve Göz at iki seçeceğin bulunduğu alan gelecektir.

Bu iki katagoriden birinden müzik seçimi yapabilirsiniz. Ayrıca müziklerde ara sekmesini de tıklayarak da istediğiniz şarkıyı bulup Instagram hikayenize ekleyebilirsiniz. İstediğiniz şarkıyı seçtiğinide arka planda müziğin çaldığını ekranda ise şarkının sözlerinin yer aldığını göreceksiniz. Ekranı altında ise yazı karekterlerinin değiştirilmesine yarayan kısımların olduğunu göreceksiniz. Bunları kullanarak yazı karekterini ayarlayabilirsiniz. Hemen alt kısımda ise kaydıraca gözünüz takılacaktır. Bu kaldıraç ile hikayenizde paylaşımı yapacağınız müziğin dakikasını ayarlayabilirsiniz. Instagram hikayede 15 saniyelik uzunlukta olduğunu dikkate alarak buradan şarkının istediğiniz yerini kesip ayarlayabilirsiniz. Aynı şekilde şarkı sözünün rengini de ayarlayabileceğiniz alan bulunmaktadır. Instagram hikayenize müzik işlemini tamamlamak için ise Bitti seçeneğini tıklamanız yeterli olacaktır. Düzenlemeleri yaptıktan sonra tamamı tıklayınız ve Instagram hikayenizin hikayem kısmında mı yoksa yakın arkadaşlara mı göndereceğinizi ya da sadece bir arkadaşınıza mı göndereceğinizi belirledikten sonra paylaş denildikten sonra Instagram hikaye olarak müzik paylaşımı tamamlanmış olunuyor.