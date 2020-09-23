  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Instagram’da hikayeye müzik ekleme nasıl yapılır?
Teknoloji

Instagram’da hikayeye müzik ekleme nasıl yapılır?

Instagram’da hikayeye müzik yükleme nasıl yapılır? Instagram hikaye müzik ekleme, Instagram hikaye müzik indirme, Instagram hikaye müzik süresi ayarlama, Instagram. Dünyaca ünlü en popüler ücretsiz fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram’da her geçen gün yeni özellikler hayata geçmeye devam ediyor. Instagram kullanıcıları çektikleri fotoğraf ve videoları hikayede paylaşarak 24 saat boyunca arkadaşlarına en beğendiği paylaşımlarını gösterme imkanına sahip olmaktalar. Peki Instagram’da hikayeye müzik ekleme nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2020-09-23 12:04:00 - 2020-09-23 12:05:55
Instagram’da hikayeye müzik ekleme nasıl yapılır?

Instagram hikayelerine müzik ekleme işlemin nasıl yapıldığını bu haberimizde öğrenebilirsiniz. Instagram’da hikayeye müzik eklemek için ilk yapılması gereken Instagram hesabına giriş yapmak olmalıdır. Instagram hikaye ekleme bölümüne geliniz. İstediğiniz şarkıyı ister fotoğrafa isterseniz videoya metin şeklinde hikayenize ekleyebilirsiniz. Bir fotoğrafın üzerine müzik eklemek için arşivinizde bulunan fotograflardan istediğinizi seçin. Ekranda çıkartma simgesi tıklanır. Çıkartma simgesini tıkladıktan sonra karşınıza çıkartma işlemini yapacağınız çıkartmaların geldiğini göreceksiniz. Gelen ekranda müzik çıkartması sekmesi tıklanır. Müzik sekmesi tıklandıktan sonra karşınıza müziklerin olduğu Senin için ve Göz at iki seçeceğin bulunduğu alan gelecektir.

Bu iki katagoriden birinden müzik seçimi yapabilirsiniz. Ayrıca müziklerde ara sekmesini de tıklayarak da istediğiniz şarkıyı bulup Instagram hikayenize ekleyebilirsiniz. İstediğiniz şarkıyı seçtiğinide arka planda müziğin çaldığını ekranda ise şarkının sözlerinin yer aldığını göreceksiniz. Ekranı altında ise yazı karekterlerinin değiştirilmesine yarayan kısımların olduğunu göreceksiniz. Bunları kullanarak yazı karekterini ayarlayabilirsiniz. Hemen alt kısımda ise kaydıraca gözünüz takılacaktır. Bu kaldıraç ile hikayenizde paylaşımı yapacağınız müziğin dakikasını ayarlayabilirsiniz. Instagram hikayede 15 saniyelik uzunlukta olduğunu dikkate alarak buradan şarkının istediğiniz yerini kesip ayarlayabilirsiniz. Aynı şekilde şarkı sözünün rengini de ayarlayabileceğiniz alan bulunmaktadır. Instagram hikayenize müzik işlemini tamamlamak için ise Bitti seçeneğini tıklamanız yeterli olacaktır. Düzenlemeleri yaptıktan sonra tamamı tıklayınız ve Instagram hikayenizin hikayem kısmında mı yoksa yakın arkadaşlara mı göndereceğinizi ya da sadece bir arkadaşınıza mı göndereceğinizi belirledikten sonra paylaş denildikten sonra Instagram hikaye olarak müzik paylaşımı tamamlanmış olunuyor.

Facebook’ta hikaye nasıl oluşturulur?
Facebook’ta hikaye nasıl oluşturulur?

Teknoloji

Facebook’ta hikaye nasıl oluşturulur?

Facebook hikayeye müzik ekleme nasıl yapılır?
Facebook hikayeye müzik ekleme nasıl yapılır?

Teknoloji

Facebook hikayeye müzik ekleme nasıl yapılır?

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kılıçdaroğlu'nun konuşması deşifre oldu CHP tutuştu
Siyaset

Kılıçdaroğlu'nun konuşması deşifre oldu CHP tutuştu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde Demokratik Gelişim Enstitüsü'nün (DPI) kapalı toplantısındaki 'anadilde eğitim' sözler..
Erkan Trükten ‘Asıl tehlike Yunanistan değil onlar’ diyerek açıkladı: Tanklarla Türkiye'nin yanı başındalar...
Gündem

Erkan Trükten ‘Asıl tehlike Yunanistan değil onlar’ diyerek açıkladı: Tanklarla Türkiye'nin yanı başındalar...

Araştırmacı yazar Erkan Trükten, Doğu Akdeniz'de gelişmelere ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı. Trükten, bölgede asıl tehlikenin ABD olduğun..
İslam Memiş dolar için rakam verdi: Bu sürpriz olmamalı
Ekonomi

İslam Memiş dolar için rakam verdi: Bu sürpriz olmamalı

Yeniakit.com.tr'ye konuşan Anadolu Ajansı Finans Analisti İslam Memiş, dolardaki yükselişin sebeplerini anlattı.

Satılık 2016 model Renault Megane
Satılık 2016 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı