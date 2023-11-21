  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

BP'nin Türkiye'den çekilmesiyle ilgili Ramazan Kurtoğlu'ndan şok uyarı: Türkiye'ye karşı bir hazırlık yapılıyor

Alman vatandaş çektiği videoda Erdoğan'a övgüler yağdırdı

Ülke tarihinin en büyük salgını! "Pandemi seviyesinde"

En yetkili isim hükümetin asgari ücret kararını duyurdu: O tarihte zam yapılmayacak

Asım’ın Nesli Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Orhangazi Salonu’nda buluştu: 7 Güzel Adam’a Vefa Gecesi

İYİ Parti'de peş peşe istifaların ardından kan donduran cinsel saldırı ve tecavüz

O ilimiz 2023 yılının ilk 10 ayında göz kamaştırdı: İhracatta rekor artış

Makyajlanmış yeni kasa CHP’nin sözcüsü Erdoğan’ın açıklamalarından rahatsız oldu!

Türkiye'nin olan ve altından petrol fışkıran 9 metrekarelik adayı sahiplendiler: Ada bizim toprağımız

Amerika’nın sesli radyosu! Kavala ve Demirtaş’a dost Fetö’cülere yakın CHP’nin geldiği hale bakın
Teknoloji Instagram'da DM mesajları nasıl silinir?
Teknoloji

Instagram'da DM mesajları nasıl silinir?

Yeniakit Publisher
2023-11-21 15:15:00 -
Instagram'da DM mesajları nasıl silinir?

Fotoğraf ve video paylaşımlarının yanı sıra mesajlaşmak için de oldukça tercih edilen Instagram'da mesaj silme özelliği hakkında bilgiler...

Instagram mesaj silmek, oldukça kolay bir işlemdir. Aşağıdaki adımları takip ederek DM kutunuzdaki mesajları silebilirsiniz.

- Öncelikle Instagram hesabınıza giriş yapın.

- Mesaj kutunuza tıklayın.

- Hangi kullanıcı ile yaptığınız sohbeti silmek istiyorsanız o kullanıcı ile yaptığınız yazışmayı görüntüleyin. Silmek istediğiniz mesajın üzerine uzun bir şekilde basın.

- Uzun süre tıkladığınızda karşınıza sil butonu çıkacaktır. Sil butonuna tıklayarak mesajı silebilirsiniz.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Instagram’da Mesaj Silinince Karşı Taraftan Siliniyor Mu?

Instagram’da gönderilen her mesaj, karşı tarafın DM kutusuna düşüyor. Eğer mesajı gönderdiğiniz hesap kullanıcısı, mesajı görüntülerse siz mesajı kendi DM kutunuzdan silseniz bile karşı tarafta mesajınız silinmez. Instagram’da mesaj silinince karşı taraftan siliniyor mu? diye merak ediyorsanız hızlı bir şekilde davranırsanız karşı taraf görmeden mesajı geri çekebilirsiniz. Kısacası göndermiş olduğunuz mesajı en kısa sürede silerseniz karşı tarafın mesajı görüntülemesine fırsat vermeden geri almış olursunuz. Ancak bu gibi durumlarda acele davranmanız önemlidir. Aksi halde geç yapacağınız silme işleminde, mesajınız karşı taraf silmediği sürece kalır ve sadece sizde silinmiş olarak görünür.

Instagram’da Gönderilen Mesaj Silinir Mi?

Instagram’da gönderilen her mesaj, dilediğiniz zaman silinebilmektedir. Yukarıda maddelendirilen adımlarda olduğu gibi DM kutunuza gelerek sohbet edilen hesabı tıklayın. Uzun süre tıkladığınızda karşınıza sil butonu çıkacaktır. İşlemi bu yöntemle hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Instagram’ın toplu mesaj silme özelliği bulunmamaktadır. Her mesaj için ayrı ayrı işlem yapmak gerekmektedir. Ancak zamandan tasarruf yapmak isteyen kullanıcılar, toplu mesaj silmenin mümkün olup olmadığını araştırmaktadır. İOS ve Android işletim sistemine sahip akıllı telefonlarda pek çok uygulama bulunmaktadır. Güvendiğiniz bir uygulamayı telefonunuza indirerek Instagram’daki mesajlarınızı toplu şekilde silebilirsiniz.

Instagram mesaj bölümünde yapılan sohbetler sırasında bazı video ve fotoğraf paylaşımları olmaktadır. Eğer gönderdiğiniz bir fotoğrafın görünmesini istemiyorsanız bu işlemi geri alabilmeniz mümkündür. Ancak tıpkı mesaj iletileri gibi fotoğraf gönderimlerinde de dikkat edilmesi gereken nokta aynıdır. DM’den mesajlaştığınız hesabın kullanıcısı gönderiyi görmeden harekete geçmelisiniz.

- DM kutusundaki ilgili sohbete tıklayın.

- Fotoğrafı bulun ve fotoğrafın üzerine uzun bir şekilde tıklayın.

- Karşınıza çıkan “Gönderimi Geri Al” butonuna tıklayarak işlemi başarılı bir şekilde tamamlayabilirsiniz.

Instagram Mesaj Verilerini Silme

Instagram mesaj verileni silme işlemi her akıllı telefon için farklılık göstermektedir. İOS ve Android telefonlarda değişik yolları izlemeniz doğrultusunda mesaj verilerini kolayca silebilirsiniz. Öncelikle Android telefonlarda ayarlar bölümüne tıklayın. Ardından uygulamalar sekmesine geçin. Karşınıza çıkan sayfada depolama bölümüne giriş yapın. “Verileri Temizle” sekmesi ile mesaj verilerini kolayca silebilirsiniz. İOS işletim sistemine sahip olan akıllı telefonlar için bu işlem daha farklıdır. Eğer İOS işletim sisteminin olduğu bir telefon kullanıyorsanız telefonunuzu bilgisayara bağlamalısınız. Sonrasında İTunes üzerinde ön bellek temizleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Kaynak: Habertürk

Instagram'a yapay zeka ile fotoğraf düzenleme geliyor
Instagram'a yapay zeka ile fotoğraf düzenleme geliyor

Teknoloji

Instagram'a yapay zeka ile fotoğraf düzenleme geliyor

17 yaşındaki genç kız Instagram şifresi yüzünden intihar etti!
17 yaşındaki genç kız Instagram şifresi yüzünden intihar etti!

Yerel

17 yaşındaki genç kız Instagram şifresi yüzünden intihar etti!

CHP’li Eren Erdem’den troll itirafı: Facebook, Tiktok ve Instagram’da onlarca hesabım var… İşim bu!
CHP’li Eren Erdem’den troll itirafı: Facebook, Tiktok ve Instagram’da onlarca hesabım var… İşim bu!

Sosyal Medya

CHP’li Eren Erdem’den troll itirafı: Facebook, Tiktok ve Instagram’da onlarca hesabım var… İşim bu!

Instagram Apple’ın o özelliğini bünyesine katıyor!
Instagram Apple’ın o özelliğini bünyesine katıyor!

Teknoloji

Instagram Apple’ın o özelliğini bünyesine katıyor!

Yeni bir devir başlıyor! Instagram ve Facebook da bu kervana katılıyor!
Yeni bir devir başlıyor! Instagram ve Facebook da bu kervana katılıyor!

Teknoloji

Yeni bir devir başlıyor! Instagram ve Facebook da bu kervana katılıyor!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23