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Medya Instagram'da deprem! Hesaplar askıya alındı
Medya

Instagram'da deprem! Hesaplar askıya alındı

Dünyanın en büyük sosyal medya uygulamalarından biri olan Instagram'da dünya çağında bir sorun yaşanıyor. Çok sayıda kullanıcı uygulamaya girdiğinde 'Hesabınız askıya alındı' uyarısıyla karşılaşıyor.

Yeniakit Publisher
2022-10-31 17:33:00 -
Instagram'da deprem! Hesaplar askıya alındı

Instagram'a ulaşmaya çalışan kullanıcılar kendi kendine kapanıyor sorunu ile karşılaşmaya başladı.

Hesaplar askıya alındı

Sosyal medya uygulaması Instagram'ı kullanan birçok kullanıcı, hesapların askıya alındığı mesajını gördü. DownDetector'a göre, sorunlar GMT saat 13:08'de başladı ve tüm dünyada kullanıcıları etkiliyor.
 
Konuyla ilgili İnstagram’dan resmi bir açıklama henüz gelmedi. Geçtiğimiz hafta da WhatsApp'ta kullanıcılar erişim sorunu yaşamıştı. Dünyada milyonlarca kullanıcı sosyal medya hesabından isyan etmişti.

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