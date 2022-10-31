Instagram'da deprem! Hesaplar askıya alındı
Dünyanın en büyük sosyal medya uygulamalarından biri olan Instagram'da dünya çağında bir sorun yaşanıyor. Çok sayıda kullanıcı uygulamaya girdiğinde 'Hesabınız askıya alındı' uyarısıyla karşılaşıyor.
Instagram'a ulaşmaya çalışan kullanıcılar kendi kendine kapanıyor sorunu ile karşılaşmaya başladı.
Hesaplar askıya alındı
Sosyal medya uygulaması Instagram'ı kullanan birçok kullanıcı, hesapların askıya alındığı mesajını gördü. DownDetector'a göre, sorunlar GMT saat 13:08'de başladı ve tüm dünyada kullanıcıları etkiliyor.
Konuyla ilgili İnstagram’dan resmi bir açıklama henüz gelmedi. Geçtiğimiz hafta da WhatsApp'ta kullanıcılar erişim sorunu yaşamıştı. Dünyada milyonlarca kullanıcı sosyal medya hesabından isyan etmişti.