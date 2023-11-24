Instagram'da bomba yenilik! Herkes bunu bekliyordu, sonunda geldi

Instagram CEO'su Adam Mosseri uygulamada herkese açık olan hesapların paylaştığı Reels videoların indirmelerine olanak tanıyan yeni bir özelliği duyurdu. Kullanıcılar dilerse bu özelliği herkese açık yapabilir veya isterse devre dışı bırakabilir.

Ancak Instagram'ın bu özellik için tek şartı 18 yaşından büyük olmanız. 18 yaşının altındaki bütün kullanıcılar otomatik olarak bu seçeneğin dışında tutulacak.

Uygulanan yeni test aşamalarından sonra Mosseri, ABD'de Haziran ayından bu yana aktif olan bu özelliği platformun tüm kullanıcılarına yayınladığını duyurdu. TikTok'a benzer şekilde, indirmeler paylaş düğmesinin altında bulunacak ve indirdiğiniz herhangi bir video paylaşanın Instagram adıyla filigranlanacak.

Kaynak: Mashable, The Verge