Instagram'da 17,5 milyonluk dev veri sızıntısı!
Teknoloji

Instagram’da 17,5 milyonluk dev veri sızıntısı!

Siber güvenlik dünyası Instagram’dan gelen skandal haberle sarsıldı. 17,5 milyon kullanıcının telefon numaralarından konum verilerine kadar tüm özel bilgileri, bir API sızıntısı sonucu ele geçirilerek karanlık ağda (dark web) paylaşıldı.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Instagram, devasa bir veri ihlaliyle karşı karşıya.

Güvenlik şirketi Malwarebytes tarafından doğrulanan sızıntıda, yaklaşık 17,5 milyon kullanıcının hassas iletişim verilerinin ele geçirildiği ortaya çıktı.

"Solonik" takma adlı bir hacker tarafından siber suç forumlarında yayınlanan veri setinin, 2024 yılının sonlarında bir "API açığı" kullanılarak elde edildiği belirtiliyor.

KRİTİK BİLGİLER İFŞA OLDU

"Instagram.com 17M Global Users" başlığıyla paylaşılan veri tabanı, sadece kullanıcı adlarını değil; tam isimleri, doğrulanmış e-posta adreslerini, telefon numaralarını ve konum bilgilerini de içeriyor.

Güvenlik uzmanları, bu verilerin kimlik hırsızlığı ve özellikle "SIM kart değişimi" gibi tehlikeli saldırılar için altın madeni değerinde olduğu konusunda uyarıyor.

İfşa olan bilgiler, dolandırıcıların kendilerini Instagram destek ekibi gibi tanıtarak kullanıcıları kandırmasına olanak sağlıyor.

META SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Veri sızıntısının ardından birçok kullanıcı, telefonlarına peş peşe gelen "şifre sıfırlama" bildirimleriyle büyük bir şok yaşadı.

Bu durum, hackerların sızdırılan e-posta ve telefon listelerini kullanarak hesapları ele geçirmeye çalıştığının en somut kanıtı olarak gösteriliyor.

10 Ocak 2026 itibarıyla ana şirket Meta’dan konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmezken, uzmanlar kullanıcılara SMS yerine kimlik doğrulama uygulamaları (2FA) kullanmalarını ve gelen şüpheli e-postaları kesinlikle dikkate almamalarını tavsiye ediyor.

