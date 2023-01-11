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İnstagram'a yeni buton geliyor! Tıklandığında...

Dünyanın en popüler sosyal medya içerik platformlarından biri olan Instagram, yeni güncellemesiyle bazı değişikliklere imza atacak. Instagram CEO'su Adam Mosseri, uygulama üzerinden alışveriş yapılmaya devam edilebileceğini ancak farklı bir sekme olmayacağını açıkladı. İşte detaylar.

Yeniakit Publisher
2023-01-11 17:23:00 -
İnstagram'a yeni buton geliyor! Tıklandığında...

Dünyanın en popüler sosyal medya içerik platformlarından biri olan Instagram, yeni güncellemesiyle bazı değişikliklere imza atacak.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, geçtiğimiz yıllarda ana sayfadaki sekmelere eklenen "Mağaza" butonunun kaldırılacağı duyuruldu. Instagram CEO'su Adam Mosseri, uygulama üzerinden alışveriş yapılmaya devam edilebileceğini ancak farklı bir sekme olmayacağını açıkladı.

Yeni gönderi oluşturma butonu, söz konusu navigasyon menüsüne eklenecek. Şu anda navigasyon çubuğunun tam ortasında yer alan reels ikonu ise alışveriş ikonunun yerine kaydırılacak.

Şubat ayında kaldırılıyor

Şubat ayında gerçekleşecek değişimin nedeni bağlantı ve paylaşımları kolaylaştırmak. Instagram böylece kullanıcıların arkadaşları ve ilgi alanlarıyla bağlantı kurabilmelerini kolaylaştırmayı amaçlıyor. Uygulama ana ekranında değişime gideceğini duyurdu.

Instagram söz konusu tasarımı geçtiğimiz eylül ayında test etmeye başlamıştı. O dönemde yapılan açıklamada Instagram deneyiminin sadeleştirilmesinin hedeflendiği belirtilmişti. Ancak bu testin Instagram’daki daha kapsamlı bir değişimin parçası olduğu ortaya çıkmıştı. Alışveriş deneyimi arka plana atılacak gibi görünse de, Instagram’da hâlâ alışveriş özelliklerinin sunulacağını belirtmek gerekiyor.

Şirketin destek sayfasında konuyla ilgili olarak paylaşılan makalede şu ifadeler yer alıyor: “Instagram’da mağazasınızı kurup alışveriş deneyimleri için yatırım yapmaya devam edebileceksiniz. Böylelikle hikayelerde, gönderilerde, reklamlarda ve reels videolarında değer sağlamayı sürdürebileceksiniz."

Instagram alışveriş sekmesindeki kişiselleştirilmiş önerileri kaldırılacak

Instagram alışveriş araçlarına yatırım yaparak kullanıcılarını uygulama üzerinden alışverişe teşvik etmeyi amaçlıyordu. Alışveriş sekmesinde kullanıcılara gösterilen kişiselleştirilmiş öneriler de önümüzdeki dönemde kaldırılacak.

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