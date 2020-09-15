Instagram'a yeni bir özellik geliyor

Her geçen gün bünyesine farklı bir yenilik ekleyen dev sosyal medya platformu Instagram, yeni bir özellik duyurdu. Uygulama geliştirici Alessandro Paluzzi, Twitter hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda Instagram'ın ana sayfa ve haber kaynağı üzerinden bağış toplama kampanyaları yapmayı mümkün kılacak bir özellik üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Yeni özellik ile birlikte, sadece hikayeler kısmında paylaşım yapılabilmesini sağlayan mevcut bağış toplama özelliğinin kapsamı genişletilecek. Böylece gönderilerin, doğrudan paylaşılabilmesi sağlanacak. Ayrıca bu gönderiler, başka platformlarda da paylaşılabilecek.