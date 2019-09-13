Instagram'a TikTok özelliği geliyor!
Farklı sosyal medya platformlarının sevilen özelliklerini kopyalamayı seven Instagram, bu sefer TikTok'tan bir uygulamayı bünyesine kazandırıyor. Instagram yeni uygulaması ne? Instagram yeni video uygulaması ne zaman gelecek? İşte detaylar...13 Eylül 2019 Cuma 09:30
Farklı sosyal medya platformlarının sevilen özelliklerini kopyalamayı seven Instagram, bu sefer TikTok'tan bir uygulamayı bünyesine kazandırıyor. Instagram yeni uygulaması ne? Instagram yeni video uygulaması ne zaman gelecek? İşte detaylar...
Birkaç yıl önce Snapchat'in hikaye uygulamasını satın aldıktan sonra kullanan Instagram, şimdilerde gözünü TikTok'a dikti. Hikaye uygulaması İnstagramla birlikte popülerleşti ve oldukça yankı uyandırdı.
Şimdi ise; Instagram’a TikTok ile benzer şekilde kısa videolar oluşturma özelliği geliyor. Ülkemizde kullanılamayan videoya müzik ekleme uygulaması ile birlikte, yeni gelen uygulamanın birleştirilmesi sayesinde, TikTok benzeri videolar kurgulanabilecek.
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