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Teknoloji Instagram'a gönderi planlanma özelliği geliyor
Teknoloji

Instagram'a gönderi planlanma özelliği geliyor

Sosyal medya devi Facebook, bünyesinde faaliyet gösteren Instagram uygulaması için kullanıcıların gönderilerini planlayabilmelerini sağlayan yeni bir özelliğin testlerine başladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-11 03:51:00 -
Instagram'a gönderi planlanma özelliği geliyor

ABD merkezli dev sosyal medya platformu Facebook, Instagram uygulaması için kullanıcıların gönderilerini önceden planlayabilmelerini sağlayan yeni bir özelliği test etmeye başladı. Söz konusu özellik ile birlikte kullanıcılar, 6 aylık süreç için gönderi ve IGTV planlaması yapabilecek.

Kullanıcılar Instagram'da paylaştıkları içerikler için detaylı incelemeler yapabilecekleri gibi, ilerleyen günler veya aylarda neler paylaşabileceklerini de ayarlayabilecek.

Ancak şu an için bu özellik sadece IGTV ve akış içerikleri için kullanılabilecek. Geliştiricilerin bu özelliği Instagram hikayeleri için de genişletmesi bekleniyor.

Henüz test aşamasında olan özelliğin ne zaman yayınlanacağı ise henüz bilinmiyor.

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